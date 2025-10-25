Ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 25/10, ông Lê Hoài Trung, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: Phạm Thắng)

Tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê quán TP Huế. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Hoài Trung là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Có thời gian dài công tác trong lĩnh vực Ngoại giao, ông Lê Hoài Trung từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Từ tháng 3/2021, ông Lê Hoài Trung giữ cương vị Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng. Tháng 2/2025, ông được Bộ Chính trị được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Ngày 29/8, Thủ tướng có quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo Bộ Ngoại giao hiện nay có Bộ trưởng Lê Hoài Trung và 7 Thứ trưởng, gồm các ông/bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Vũ, Đặng Hoàng Giang, Lê Anh Tuấn, Ngô Lê Văn, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Minh Hằng.