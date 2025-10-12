Ông Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

(VTC News) -

Ngày 12/10, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2025-2030 từ ngày 15/10 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Văn Nghiệm. (Ảnh: Báo Sơn La)

Tân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm sinh năm 1968, quê quán tỉnh Lạng Sơn. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Kinh tế và Kế hoạch thương nghiệp; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trong thời gian dài công tác tại tỉnh Lạng Sơn, ông Hoàng Văn Nghiệm từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở Thương mại và Du lịch); Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia; Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư Huyện ủy Lộc Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tháng 12/2024, ông Hoàng Văn Nghiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ngày 25/9/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 bầu ông Hoàng Văn Nghiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.