Ông Đinh La Thăng không còn tài sản để khắc phục hơn 825 tỷ đồng
(VTC News) -
Vợ chồng ông Đinh La Thăng chỉ có tài sản duy nhất là căn hộ trị giá gần 5 tỷ đồng, đã được xử lý thi hành án, không còn tài sản để khắc phục hơn 825 tỷ đồng.
Vân Khánh
Tin mới
Ông Đinh La Thăng không còn tài sản để khắc phục hơn 825 tỷ đồng
18:14 27/10/2025
Nhu cầu mua bán bất động sản nhanh chóng phục hồi
17:53 27/10/2025
Bất động sản
Dừng hàng loạt chuyến tàu do mưa lũ ở Huế và Đà Nẵng, 2.700 khách bị ảnh hưởng
17:51 27/10/2025
Thị trường
Quá trình truy bắt 4 người nước ngoài giết tài xế taxi ở Lạng Sơn
17:36 27/10/2025
VTC NEWS TV
Nón làng Chuông, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn... hội tụ tại Hội chợ Mùa thu
17:33 27/10/2025
Tin nóng
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự
17:32 27/10/2025
Tin nóng
Ca sĩ Siu Black nguy kịch, nhập viện cấp cứu
17:30 27/10/2025
Sao Việt
Ngàn lẻ một điểm 'phải đến' tại siêu hội chợ quy mô khủng nhất từ trước tới nay
17:24 27/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Công an xã ở Đà Nẵng lái cano vượt lũ, đưa sản phụ đi sinh
17:12 27/10/2025
Đời sống
TP Huế: Nước lên nhanh, hàng trăm hộ dân di dời khẩn cấp
17:08 27/10/2025
Reels
Đại sứ Canada: Kỹ năng số là tấm khiên chống bẫy lừa đảo online
17:00 27/10/2025
Thời sự quốc tế
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Công an TP.HCM, vòng 8 V.League
17:00 27/10/2025
V.League
Lũ sông Hương vượt báo động 3 hơn 1m, miền Trung vẫn mưa trắng trời
16:55 27/10/2025
Thời tiết
Gia Lai hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho tàu cá không đủ điều kiện ra khơi
16:47 27/10/2025
Đời sống
InphrCare - nền tảng y tế số hướng tới người bệnh trong kỷ nguyên AI
16:45 27/10/2025
Sản phẩm
BIDV SCF - giải pháp kiến tạo giá trị chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp
16:45 27/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Ông Đinh La Thăng đang chấp hành án phạt tù, không còn tài sản để khắc phục
16:45 27/10/2025
Tin nóng
Acecook Việt Nam: Mỗi gói mì ra đời là một 'sản phẩm bền vững'
16:45 27/10/2025
Chuyển đổi xanh
Hợp tác tạo cầu nối hiệu quả, vững chắc để hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu
16:42 27/10/2025
Kinh tế
Cúi đầu cảm ơn trên vạch kẻ cho người đi bộ: Văn hoá nhường đường còn quá xa lạ với người Việt
16:36 27/10/2025
Ý kiến
Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại lành mạnh, cân bằng
16:30 27/10/2025
Thời sự quốc tế
LetuinEdu Vietnam: Cầu nối tri thức Hàn - Việt tại Diễn đàn Số 2025
16:30 27/10/2025
Sản phẩm
Bài toán IQ gây tranh cãi: Ai cao nhất?
16:10 27/10/2025
Hỏi - Đáp
XSMB 28/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 28/10/2025
16:10 27/10/2025
Xổ số miền Bắc
Vietlott 28/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/10/2025 - Xổ số Power 6/55
16:10 27/10/2025
Xổ số
Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 28/10/2025 - XSQNA 28/10
16:10 27/10/2025
Xổ số miền Trung
Món quà bạn bè, thầy cô chào đón quán quân Olympia Trần Bùi Bảo Khánh
16:08 27/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Phát hiện là nam sau 32 năm sống với giới tính nữ
16:06 27/10/2025
Tin tức
Ấm lòng hàng trăm suất cơm '0 đồng' gửi đến bà con vùng ngập lũ Đà Nẵng
16:04 27/10/2025
Sống đẹp
Bắt nghi phạm cuối cùng trong vụ 4 người nước ngoài giết tài xế taxi ở Lạng Sơn
16:01 27/10/2025
Bản tin 113