Ông Đinh La Thăng không còn tài sản để khắc phục hơn 825 tỷ đồng

Vợ chồng ông Đinh La Thăng chỉ có tài sản duy nhất là căn hộ trị giá gần 5 tỷ đồng, đã được xử lý thi hành án, không còn tài sản để khắc phục hơn 825 tỷ đồng.

