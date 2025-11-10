(VTC News) -

Sống trong căn hộ chung cư đang trở thành lựa chọn phổ biến ở các đô thị lớn. Tuy nhiên, khi mua hoặc thuê nhà, nhiều người vẫn băn khoăn không biết nên chọn tầng nào cho hợp lý: Tầng thấp thuận tiện, tầng trung yên tĩnh, hay tầng cao có tầm nhìn đẹp?

Ở chung cư nên chọn tầng nào?

Thực tế, mỗi vị trí trong tòa nhà đều có những ưu – nhược điểm riêng. Việc lựa chọn tầng phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu, thói quen và tình trạng sức khỏe của từng gia đình.

Tầng thấp tiện lợi nhưng nhiều rủi ro hơn

Các tầng thấp (thường là từ tầng 1 đến tầng 5) được nhiều người lớn tuổi hoặc gia đình có trẻ nhỏ ưa chuộng bởi việc di chuyển ra vào dễ dàng. Trong trường hợp thang máy hỏng hoặc mất điện, người ở tầng thấp có thể đi thang bộ mà không quá vất vả. Ngoài ra, khi cần chuyển đồ đạc, mua sắm, hay nhận hàng, tầng thấp cũng giúp tiết kiệm thời gian.

Tuy nhiên, tầng thấp cũng có một số bất lợi. Do nằm gần mặt đất nên thường ồn ào hơn vì tiếng xe cộ, tiếng sinh hoạt từ khu vực công cộng. Không khí ở tầng thấp có thể ẩm ướt hơn, đặc biệt trong mùa mưa, và dễ bị côn trùng xâm nhập. Ngoài ra, nếu tòa nhà nằm gần đường lớn, tầng thấp cũng dễ bị ảnh hưởng bởi khói bụi và ô nhiễm không khí.

Ở chung cư nên chọn tầng mấy là tốt nhất?

Về mặt phong thủy, một số chuyên gia cho rằng tầng thấp thường chịu “âm khí” mạnh hơn, ít thoáng khí nên không được đánh giá cao bằng tầng trung hoặc tầng cao. Tuy vậy, với những người thích cảm giác gần gũi mặt đất và yêu cầu di chuyển thuận tiện, đây vẫn là lựa chọn phù hợp.

Tầng trung – lựa chọn cân bằng, được nhiều người ưa thích

Tầng trung (thường từ tầng 6 đến tầng 15, tùy chiều cao tòa nhà) được xem là vị trí lý tưởng nhất đối với phần lớn cư dân chung cư. Đây là nhóm tầng vừa đủ cao để tránh khói bụi, tiếng ồn, vừa đủ thấp để di chuyển không quá mất thời gian. Không khí ở tầng trung cũng ổn định hơn, ít chịu tác động từ gió mạnh hay nắng gắt.

Xét về phong thủy, tầng trung được coi là vị trí “âm dương hài hòa”, tượng trưng cho sự ổn định, dễ thu hút sinh khí. Tầm nhìn ở tầng trung cũng thường đủ cao để mở rộng không gian nhưng vẫn không tạo cảm giác xa cách, chênh vênh.

Đối với người cao tuổi, gia đình có trẻ em hoặc người sợ độ cao, tầng trung là lựa chọn dung hòa được nhiều yếu tố: vừa an toàn, vừa tiện lợi, vừa đảm bảo chất lượng không khí tốt.

Tầng cao – thoáng mát, yên tĩnh nhưng có thể bất tiện

Những tầng trên cao (từ tầng 16 trở lên) thường được người trẻ hoặc các gia đình thích sự riêng tư, tầm nhìn rộng lựa chọn. Ở độ cao này, cư dân ít bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn đường phố, khói bụi gần như không đáng kể. Gió và ánh sáng dồi dào giúp căn hộ luôn thoáng mát, khô ráo và ít ẩm mốc.

Ở tầng cao, cư dân ít bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn đường phố, khói bụi. (Ảnh: Duffelbagspouse)

Tuy nhiên, tầng cao cũng có một số điểm cần cân nhắc. Thứ nhất là áp lực gió mạnh – nhất là với các tòa nhà hướng gió, có thể khiến việc mở cửa sổ hoặc phơi đồ trở nên bất tiện. Thứ hai, mất điện hoặc hỏng thang máy sẽ gây khó khăn lớn trong di chuyển. Ngoài ra, những người sợ độ cao hoặc có bệnh lý về tim mạch đôi khi cảm thấy chóng mặt, bất an khi sống quá xa mặt đất.

Một số người còn lo ngại tầng cao gặp khó khăn trong việc thoát hiểm khi có hỏa hoạn. Tuy nhiên, hầu hết chung cư hiện đại đều có thiết kế cầu thang thoát hiểm, hệ thống báo cháy và tiêu chuẩn an toàn riêng, nên điều quan trọng là cư dân phải nắm rõ quy trình thoát nạn khi cần thiết.

Lời khuyên chọn tầng khi mua nhà chung cư

Không có câu trả lời tuyệt đối cho câu hỏi “ở chung cư nên chọn tầng nào là tốt nhất”, bởi điều đó còn phụ thuộc vào mục đích và nhu cầu sử dụng.

Gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ nên chọn tầng thấp hoặc tầng trung để di chuyển thuận tiện, dễ thoát hiểm. Người thích yên tĩnh hay làm việc tại nhà nên chọn tầng cao để tránh tiếng ồn, có tầm nhìn rộng, nhiều ánh sáng. Người sợ độ cao hoặc có vấn đề sức khỏe nên tránh tầng quá cao, chọn tầng trung để cảm giác an toàn và dễ chịu hơn.

Người quan tâm phong thủy có thể chọn tầng theo mệnh ngũ hành (ví dụ người mệnh Thủy hợp tầng 1, 6, 11; người mệnh Hỏa hợp tầng 2, 7, 12...). Tuy nhiên, yếu tố này chỉ nên tham khảo, không nên đặt nặng quá mức.

Trước khi quyết định, người mua nên đến khảo sát thực tế vào nhiều thời điểm trong ngày để cảm nhận rõ ánh sáng, gió và tiếng ồn. Đồng thời, cần xem xét vị trí căn hộ so với thang máy, chỗ đổ rác, cửa thoát hiểm… để tránh bất tiện lâu dài. Ngoài ra, nếu tòa nhà có thang máy tốc độ cao, hệ thống điện dự phòng ổn định, thì ở tầng cao cũng không phải là vấn đề đáng lo ngại.

Một yếu tố nhỏ nhưng quan trọng là tính đồng bộ với lối sống. Người trẻ năng động thường thích không gian cao, mở, trong khi người lớn tuổi lại ưu tiên sự an toàn và tiện di chuyển. Lựa chọn phù hợp không chỉ mang lại tiện ích sinh hoạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và sức khỏe lâu dài.