Nút giao cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên ngập sâu, người dân mang nơm bắt cá

Hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây mưa lớn khiến sông Cầu (Thái Nguyên) dâng nhanh, vượt mức báo động, lúc 3h ngày 8/10, mực nước tại trạm Gia Bảy đạt 29,90m, cao hơn kỷ lục năm 2024 hơn 1m. Nước lũ dâng cao khiến cho nhiều khu vực trung tâm Thái Nguyên cũng như các khu vực xung quanh như nút giao Tân Long (đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) chìm sâu trong nước.