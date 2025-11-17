Nước suối dâng cao cuốn sập cầu ở Quảng Ngãi, hơn 1.200 người dân bị cô lập

(VTC News) -

Cầu Nước Bao bị cuốn sập.

Theo đó, từ sáng sớm nay (17/11), trên địa bàn xã Sơn Hà xuất hiện mưa lớn. Mực nước suối Nước Bao dâng cao, chảy xiết khiến mố cầu và một phần cầu Nước Bao bị cuốn sập.

Do cầu bị phá hủy, tuyến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn; 288 hộ dân với 1.212 nhân khẩu ở thôn Mang Nà và thôn Nước Nao (xã Sơn Hà) đang bị cô lập.

Cầu Nước Bao bị cuốn sập. (Ảnh: S.H)

Chính quyền xã Sơn Hà đang tìm cách tiếp cận hiện trường để kiểm tra, cảnh báo người dân không qua lại khu vực cầu bị gãy.

Cũng trong sáng nay, trên địa bàn xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra trận lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân.

Cụ thể, khoảng 0h30, tại các thôn Phước Lợi và Tân Sơn, lốc xoáy đã làm tốc mái 10 nhà dân và chuồng trại chăn nuôi gia súc. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Chính quyền địa phương đang tiến hành kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại và huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả.

Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng. (Ảnh: Q.N)

Trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 16/11 đến 7h ngày 17/11), các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Khu dân cư ở Bến Lội, An Sơn, xã Phước Giang, bị cô lập do nước lũ tràn lên đường.