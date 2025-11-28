Nữ nghệ sĩ 17 lần đoạt giải Grammy sẽ trình diễn tại Lễ trao giải VinFuture 2025

(VTC News) -

Theo thông tin từ Quỹ VinFuture, Lễ trao giải VinFuture 2025 diễn ra vào tối 5/12 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ có sự xuất hiện của ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc Alicia Keys - nghệ sĩ từng 17 lần đoạt giải Grammy.

Alicia Keys sẽ trình diễn tại Lễ trao giải VinFuture 2025. (Ảnh: BTC)

Nổi danh toàn cầu với giọng hát đầy nội lực, lời ca truyền cảm hứng và loạt bản hit kinh điển như: Fallin', If I Ain't Got You, Superwoman, Girl on Fire... Alicia Keys được xem là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất của thế hệ mình. Sự góp mặt của cô tại Lễ trao giải VinFuture 2025 sẽ truyền tải mạnh mẽ thông điệp về sức mạnh, sự chuyển mình và niềm hy vọng - tinh thần mà chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng” muốn tôn vinh trong năm nay.

Theo Quỹ VinFuture, với chủ đề "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng", Lễ trao giải VinFuture 2025 sẽ tôn vinh các Chủ nhân Giải thưởng mùa thứ 5, chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.

Lễ trao giải VinFuture 2025 là sự kiện tôn vinh trí tuệ và sáng tạo của nhân loại, vinh danh những đổi mới đột phá góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển bền vững cho hành tinh. Đặc biệt, màn trình diễn của Alicia Keys hứa hẹn sẽ là điểm nhấn của buổi lễ, mang đến sự hòa quyện cảm xúc thăng hoa giữa nghệ thuật và khoa học.

Giọng hát của Alicia Keys, qua những ca khúc truyền cảm hứng sẽ là lời tri ân gửi đến các nhà khoa học, nhà đổi mới và những người đang cống hiến không ngừng nghỉ để thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại.

Sự nghiệp của Alicia Keys được ghi dấu bởi bản lĩnh và tinh thần luôn làm mới chính mình phản ánh rõ nét tinh thần mà chủ đề "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng" muốn gửi gắm: Tôn vinh sự kiên cường của nhân loại và sức mạnh vượt qua khó khăn trở ngại. Cũng như những thành tựu khoa học góp phần nâng tầm cuộc sống và mở ra những tiến bộ mới, âm nhạc của Alicia Keys lan tỏa niềm tin rằng, mỗi người đều mang trong mình sức mạnh nội tại để vượt lên và tỏa sáng.

Lễ trao giải VinFuture 2025 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và phát sóng đồng thời trên các kênh Facebook và YouTube chính thức của Quỹ VinFuture. Sự kiện sẽ là lời tri ân sâu sắc gửi tới những phát minh, thành tựu khoa học đột phá đang góp phần kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho hàng tỷ người trên toàn thế giới, đồng thời mang đến những màn trình diễn thăng hoa, truyền viễn cảnh tươi sáng về một thế giới bền vững - nơi con người hòa hợp với thiên nhiên và mọi người đều bình đẳng.