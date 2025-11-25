Những trận cầu nghẹt thở - trải nghiệm thể thao hiện đại cùng VNPAY tại VBC 2025

(VTC News) -

Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY, diễn ra từ 26/10 đến 5/11 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, đã khép lại sau 11 ngày thi đấu sôi động, mang đến cho người hâm mộ một mùa giải chất lượng cao cùng những trải nghiệm toàn diện – nhờ sự đồng hành của VNPAY, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thanh toán số tại Việt Nam.

Lễ khai mạc diễn ra sôi động với hơn 1.200 khán giả và 130 vận động viên.

Ngày khai mạc, khán giả được chứng kiến những trận cầu đầy kịch tính. Ba Đình vượt qua Hà Nội 96-63 nhờ Michael Soy, Caleb Nguyen và ngoại binh Leon Gilmore III, trong khi Phòng Không - Không Quân Peak áp đảo Hidden Dragons 89-69 nhờ khả năng phản công nhanh của Đinh Tiến Công, Nguyễn Thành Công và Nguyễn Tuấn Anh.

Thanh Hà Tsunami Dreamers cũng có chiến thắng 86-69 trước 3F Galaxy nhờ ngoại binh Kierell Green và Ryan Monteclaro, cùng nội binh nổi bật Nguyễn Thanh Tùng, Quang Anh “Sugar” và Nguyễn Huy Hoàng. Ngày thi đấu khép lại với chiến thắng 97-57 của Next Level Hyperhall trước Hustle Hòa Bình, trong đó rapper Russ ghi 18 điểm, trở thành MVP của trận đấu.

Những ngày thi đấu tiếp theo, các trận đấu trở nên kịch tính hơn khi các đội tranh suất nhánh trên và nhánh dưới. Ba Đình gây ấn tượng mạnh khi vượt qua Next Level Hyperhall 88-83, củng cố vị trí đầu bảng B. Trong khi đó, 3F Galaxy by Rekommend AI và Next Level tạo ra những trận “sòng phẳng” ở nhánh dưới, với những pha bám đuổi sát nút và quyết định cuối trận kịch tính. Điểm nhấn của nhánh dưới là trận “chung kết nhánh dưới” giữa Ba Đình và 3F Galaxy, nơi Michael Soy cùng các đồng đội ghi những cú ném 3 điểm quan trọng, giúp Ba Đình thắng 101-95 và giành quyền vào chung kết tổng.

Màn đối đầu của X-BDC và Ba Đình tại trận chung kết tổng VBC 2025.

Ở nhánh trên, X-BDC thể hiện sức mạnh vượt trội với sự bùng nổ của Dominique Tham (34 điểm, 14 rebounds), cùng Huy Hoàn và Vĩnh Quang, vượt qua cả 3F Galaxy và Ba Đình để tiến thẳng vào trận chung kết tổng. Chung kết tổng diễn ra vào ngày 5/11, khép lại một hành trình đầy cảm xúc với chiến thắng 93-57 thuộc về X-BDC, qua đó chính thức lên ngôi vô địch VBC 2025.

Khán giả có thể quét mã thanh toán VNPAY-QR khi mua vé và vật phẩm.

Giải đấu đánh dấu sự nâng cấp trong trải nghiệm khán giả với sự hiện diện của VNPAY – đơn vị đồng hành mang công nghệ thanh toán số vào hệ sinh thái bóng rổ chuyên nghiệp. Từ việc đặt taxi đến sân, mua vé không tiền mặt, cho tới mua vật phẩm ngay tại chỗ, các giải pháp số của VNPAY giúp hành trình xem bóng rổ trở nên tiện lợi và liền mạch hơn.

Dù ba ngày thi đấu cuối cùng diễn ra trong điều kiện mưa lớn kéo dài, nhà thi đấu Cầu Giấy vẫn luôn chật kín khán giả – minh chứng rõ ràng cho sức hút ngày càng lớn của hệ thống giải VBC do Công ty Cổ phần New Sports tổ chức.

“Dù trời mưa to, nhưng tôi vẫn đến sớm để cổ vũ. Trước đó, tôi còn tình cờ biết đến VNPAY Taxi rất tiện lợi nên đã đặt xe qua ứng dụng để đến đây”, – Phạm Anh Minh, một khán giả tại Hà Nội, chia sẻ.

Người hâm mộ đồng lòng truyền lửa từ khán đài, khiến những trận đấu càng trở nên kịch tính và sôi động hơn.

Sự kết hợp giữa VNPAY và New Sports tại VBC 2025 đã mang đến một bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ vào thể thao, giúp khán giả vừa trải nghiệm niềm vui bóng rổ, vừa cảm nhận sự tiện nghi của các dịch vụ số. Với định hướng đồng hành lâu dài cùng thể thao Việt Nam, VNPAY tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng người hâm mộ ở mọi khoảnh khắc – từ sân đấu đến đời sống hàng ngày.