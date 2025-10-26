Những trải nghiệm mang phong cách hoàng gia tại VinClub Golf 2025

(VTC News) -

Chuỗi trải nghiệm hoàng gia “hiếm có khó tìm”

VinClub Golf 2025 diễn ra lần lượt tại Vinpearl Golf Hải Phòng (TP Hải Phòng) vào ngày 26/10 và Vinpearl Golf Léman (TP.HCM) vào ngày 1/11. Với chủ đề “The Royal Moment”, năm nay, các hoạt động, trải nghiệm đều được thiết kế theo phong cách hoàng gia – điều gần như chưa từng có trong một giải đấu thể thao tại Việt Nam.

Tại Hải Phòng, tâm điểm của chuỗi hoạt động đặc quyền là màn trình diễn “The Royal Show” tại Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia – Vinpearl Horse Academy, được lấy cảm hứng từ các sự kiện danh giá trên thế giới như The Royal Horse Show (Toronto) hay Gala of The Royal Horses.

Những chú ngựa thuần chủng quý hiếm Lipizzaner, Andalusian, Friesian hay Arabian sẽ cùng các kỵ sĩ thể hiện kỹ thuật cưỡi điêu luyện, mang tới trải nghiệm mãn nhãn khó quên cho các golfer.

Hành trình trải nghiệm hoàng gia được nối dài bằng tiệc Sunset Cocktail tại bến du thuyền Vinhomes Royal Island, nơi các thành viên được tận hưởng khoảng khắc bình yên trên sông, ngắm hoàng hôn và thưởng thức ly cocktail trong tiếng nhạc du dương, với sự đồng hành của thương hiệu Vietyacht.

Song hành là trải nghiệm lái thử xe VinFast - cơ hội để golfer cảm nhận sức mạnh vận hành và tinh thần chinh phục của những mẫu xe biểu tượng của thương hiệu Việt.

Bến du thuyền cao cấp tại Vinhomes Royal Island sẽ là điểm dừng chân không thể bỏ qua trong chuỗi trải nghiệm hoàng gia dành cho các golfer phía Bắc

Để đảm bảo thể lực và tinh thần thi đấu cho các golfer, Vinmec sẽ đồng hành cùng chương trình với khu vực tư vấn chuyên sâu về cơ - xương - khớp và liệu trình chuyên biệt để tiếp năng lượng cho giải đấu. Đây là điểm chạm quan trọng giúp các vận động viên duy trì phong độ tốt nhất trong suốt hành trình.

Trong khi đó, với giải đấu miền Nam tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM), hành trình được tiếp nối bằng các hoạt động rèn luyện và nâng cao kỹ thuật. Golf Clinic độc quyền từ Học viện 72+ Golf Academy sẽ mang đến những bài huấn luyện, chiến thuật và quản lý sân.

Đặc biệt, bốn hố golf biểu tượng nằm trong danh sách “must-try” của những người yêu golf: Dell, Biarritz, Redan và Volcano sẽ được tái hiện ngay tại Việt Nam, tạo nên trải nghiệm thi đấu độc đáo và giàu cảm xúc.

Không gian xông hơi và bể sục riêng biệt sẽ mang đến cho các golfer giây phút thư giãn trọn vẹn sau giờ thi đấu, khép lại hành trình trải nghiệm đẳng cấp tại VinClub Golf 2025.

Bộ quà tặng và giải thưởng xứng tầm chờ chủ nhân được gọi tên

Mong muốn tri ân các thành viên đã gắn bó và kiến tạo nên cộng đồng tinh hoa, bên cạnh những trải nghiệm đậm chất hoàng gia, VinClub và đối tác cũng dành tặng 420 thành viên Diamond bộ quà tặng Doorgift độc quyền trị giá hơn 15 triệu mỗi phần.

Bộ quà bao gồm áo và mũ thi đấu chính thức in dấu ấn VinClub Golf 2025, voucher Lifestyle Lite một tháng sử dụng trợ lý cá nhân cao cấp từ Pharaon, voucher 15% tour du thuyền cá nhân từ Vietyacht, cùng suất tầm soát chấn thương thể thao tại Vinmec.

Ngoài ra, golfer còn nhận voucher mua sắm 1.000.000 VND từ DAFC x TUMI, bộ bóng golf cao cấp MIPA và voucher giảm 500.000 VND, cùng trải nghiệm học thử từ 72+ Golf Academy trị giá 9 triệu đồng.

Đặc biệt, hệ thống giải thưởng với tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng cũng đang chờ đợi các tay golf 2 miền Nam – Bắc chinh phục.

Tại khu vực miền Bắc, hai giải Hole-in-One (HIO) được đặc biệt mong chờ với phần thưởng gồm xe ô tô điện VinFast VF 9 có giá gần 1,5 tỷ đồng, Thẻ hội viên Vinpearl Golf 10 năm và siêu xe mặt nước WaterCar do Vietyacht tài trợ.

Hai giải Best Gross trị giá hơn 126 triệu đồng mỗi giải, cùng hàng chục giải bảng và kỹ thuật với quà tặng đến từ VinClub, Pharaon, Vinpearl, PNJ, Venicii, MIPA Golf và nhiều thương hiệu cao cấp khác.

Ở khu vực miền Nam, giải Best Gross mang đến phần thưởng đẳng cấp với 30.000 VPoint, tour du thuyền Princess 62 trong 4 tiếng từ Vietyacht, gói Lifestyle Family Bundle hai tháng sử dụng miễn phí, cùng gói khám sức khỏe đặc biệt trị giá 50 triệu đồng từ Vinmec. Các giải kỹ thuật như Nearest to the Pin và Longest Drive cũng được tôn vinh bằng những phần quà thiết thực, kết hợp giữa giá trị vật chất và biểu tượng phong cách.

Từ những món quà ý nghĩa đến chuỗi hoạt động trải nghiệm đặc sắc và loạt giải thưởng giá trị, VinClub Golf 2025 là lời khẳng định cho tinh thần “The Royal Moment” – nơi phong thái, đam mê và tinh thần tiên phong được tôn vinh trọn vẹn.

Giữa không gian sân cỏ, âm nhạc, ánh hoàng hôn và những cái bắt tay thân tình, giải đấu không chỉ là cuộc so tài đẳng cấp mà còn là dịp để mỗi thành viên Diamond VinClub tận hưởng trọn vẹn phong cách sống hoàng gia, cùng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình kết nối giới tinh hoa.

Hãy cùng theo dõi chuỗi hoạt động đặc sắc của VinClub Golf 2025, cũng như cổ vũ cho tinh thần thi đấu sôi nổi kịch tính của 420 vận động viên trên Fanpage của VinClub.