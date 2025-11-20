Những người lao vào nguy hiểm để đưa đồng bào đến nơi an toàn
(VTC News) -
Trong lúc lũ lên cao, lực lượng chức năng và những nhóm thiện nguyện tại Gia Lai mặc an nguy của bản thân, lao mình vào dòng nước để đưa người dân đến nơi an toàn.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, toàn tỉnh có 19.200 hộ/71.086 khẩu bị ngập, cô lập. Công tác cứu hộ vẫn đang được duy trì liên tục, ưu tiên các hộ có người già yếu, trẻ em và phụ nữ mang thai; huy động lực lượng, phương tiện để bảo đảm không người dân nào bị bỏ lại trong vùng nguy hiểm khi nước lũ còn diễn biến phức tạp.
Theo số liệu của Công an tỉnh, lực lượng đã huy động tổng cộng 11 Trung đội tại khu vực Đông Gia Lai, 1 Trung đội tại khu vực Tây Gia Lai cùng các phòng nghiệp vụ trực thuộc, với khoảng 1.824 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng trực. Bên cạnh đó, khoảng 3.615 lượt cán bộ, chiến sĩ cấp xã, 5.014 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự và 380 dân phòng cũng được huy động hỗ trợ.
Lực lượng Công an tỉnh đã triển khai nhiều phương tiện, trang thiết bị để chủ động ứng cứu, gồm 15 ca nô, 43 xuồng máy, 400 ô tô và khoảng 4.000 áo phao. Nhờ chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng đã tổ chức di dời 2.850 hộ dân với 10.529 lượt người đến nơi an toàn; đồng thời cứu nạn, giải cứu 766 người dân tại các vùng bị ngập sâu. Công an tỉnh cũng đã kiểm tra, rà soát hơn 402 điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt chia cắt để kịp thời lập rào chắn, cảnh báo và hướng dẫn người dân.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng quân đội đã huy động 1.617 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu, trực tiếp di dời, sơ tán 2.463 hộ với 6.704 nhân khẩu tại các khu vực nguy hiểm.