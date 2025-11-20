Những người lao vào nguy hiểm để đưa đồng bào đến nơi an toàn

Liên tục 2 ngày qua, khu vực hạ lưu phía Đông tỉnh Gia Lai hứng chịu những trận mưa trắng trời, nước lũ dâng cao tại nhiều vùng trũng. Hàng chục nghìn người dân bị cô lập hoàn toàn.

Đáp lại lời cầu cứu khẩn thiết 2 ngày nay là từng đó thời gian lực lượng cứu hộ là bộ đội, công an, những nhóm thiện nguyện ngày đêm ngâm mình vượt lũ giải cứu người dân. Sáng 20/11 các lực lượng chức năng, công an, quân đội cùng đội ngũ tình nguyện viên đã chạy đua với thời gian để tiếp cận các khu vực ngập sâu, đưa người dân ra ngoài.

Ánh mắt thẫn thờ, mệt mỏi của cụ ông sau hơn 2 ngày dầm mình trong nước lũ.

Hai mẹ con tại phường Quy Nhơn Đông sau một đêm chịu đói rét hoàn hồn khi được lực lượng cứu hộ đưa vào nơi an toàn.

Ánh mắt của một em bé ngây thơ trong vòng tay bảo vệ của bố khi được lực lượng chức năng cứu hộ an toàn.

Người đàn ông phường Quy Nhơn Đông mừng rỡ khi gặp lực lượng cứu hộ, nhờ hỗ trợ ứng cứu vợ con sau 1 đêm thất lạc, ngâm mình dưới dòng nước.

Một bé trai lội nước lũ cả cây số để nhận đồ ăn từ các đơn vị thiện nguyện.

Người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai được hướng dẫn di chuyển ra khỏi vùng bị cô lập đến nơi an toàn.

Sáng 20/11, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đang tổ chức cung ứng lương thực, nước uống và đồ ăn sẵn theo từng chuyến.

Mục tiêu xuyên suốt là không để bất kỳ hộ dân nào thiếu đói, thiếu nước sạch trong thời gian chờ cứu hộ và khi việc tiếp cận còn gặp nhiều khó khăn.

Các nhóm làm du lịch tại khu vực Nhơn Lý và Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) đã chủ động tập hợp lực lượng, huy động 2 chiếc ca nô, hơn 10 chiếc mô tô nước và hàng chục thuyền thúng đến những khu vực nước cuốn mạnh, nơi có nhiều gia đình, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ đang bị mắc kẹt.

Trước tình hình nguy cấp, đội cứu hộ tự nguyện đã vào cuộc hơn 2 ngày đêm, bám trụ tại các khu vực ngập sâu, lao mình giữa dòng nước xiết để đưa người dân đến nơi an toàn và đồng thời tiếp tế lương thực cho những nơi chưa thể tiếp cận.

Hai ngày và một đêm trắng, nơi tâm lũ, tình người trở thành điểm tựa mạnh mẽ nhất tại vùng rốn lũ Gia Lai

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có mặt tại các tâm điểm lũ để chỉ đạo, động viên các lực lượng chức năng sớm đưa người dân từ các điểm ngập sâu ra khu vực an toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, toàn tỉnh có 19.200 hộ/71.086 khẩu bị ngập, cô lập. Công tác cứu hộ vẫn đang được duy trì liên tục, ưu tiên các hộ có người già yếu, trẻ em và phụ nữ mang thai; huy động lực lượng, phương tiện để bảo đảm không người dân nào bị bỏ lại trong vùng nguy hiểm khi nước lũ còn diễn biến phức tạp.

Theo số liệu của Công an tỉnh, lực lượng đã huy động tổng cộng 11 Trung đội tại khu vực Đông Gia Lai, 1 Trung đội tại khu vực Tây Gia Lai cùng các phòng nghiệp vụ trực thuộc, với khoảng 1.824 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng trực. Bên cạnh đó, khoảng 3.615 lượt cán bộ, chiến sĩ cấp xã, 5.014 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự và 380 dân phòng cũng được huy động hỗ trợ.

Lực lượng Công an tỉnh đã triển khai nhiều phương tiện, trang thiết bị để chủ động ứng cứu, gồm 15 ca nô, 43 xuồng máy, 400 ô tô và khoảng 4.000 áo phao. Nhờ chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng đã tổ chức di dời 2.850 hộ dân với 10.529 lượt người đến nơi an toàn; đồng thời cứu nạn, giải cứu 766 người dân tại các vùng bị ngập sâu. Công an tỉnh cũng đã kiểm tra, rà soát hơn 402 điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt chia cắt để kịp thời lập rào chắn, cảnh báo và hướng dẫn người dân.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng quân đội đã huy động 1.617 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu, trực tiếp di dời, sơ tán 2.463 hộ với 6.704 nhân khẩu tại các khu vực nguy hiểm.