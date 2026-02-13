Những lỗi vi phạm giao thông dễ mắc khi đi xe trong dịp Tết và mức phạt

(VTC News) -

Lỗi nồng độ cồn

Căn cứ khoản 6, 9, 11, 15, 16 Điều 6; khoản 6, 8, 9, 12, 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt nồng độ cồn như sau:

Các mức phạt nồng độ cồn.

Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP người tham gia giao thông bằng xe máy, xe máy điện và xe đạp điện (bao gồm cả người điều khiển và người ngồi trên xe) không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt như sau:

Mức phạt không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe máy điện, xe đạp điện.

Lưu ý: Việc đội mũ bảo hiểm phải đảm bảo cài quai theo đúng quy cách nếu không sẽ bị phạt như lỗi không đội mũ bảo hiểm.

Chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi trước xe máy

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, pháp luật không cấm tuyệt đối việc chở trẻ em ngồi phía trước xe máy. Quy định xử phạt được xây dựng dựa trên độ tuổi của trẻ nhằm cân bằng giữa an toàn giao thông và nhu cầu thực tế của gia đình.

Cùng với đó, Luật Trẻ em 2016 xác định trẻ em là người dưới 16 tuổi, nhưng ngoại lệ về việc ngồi phía trước xe máy chỉ áp dụng cho trẻ dưới 06 tuổi.

Theo điểm h khoản 9 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hoặc các phương tiện tương tự vi phạm quy định chở trẻ em trên 6 tuổi ngồi phía trước sẽ bị xử phạt nặng.

Dưới đây là bảng mức phạt khi chở trẻ em từ 06 tuổi trở lên ngồi trước xe máy:

Mức phạt khi chở trẻ em từ 06 tuổi trở lên ngồi trước xe máy

Nghị định cũng làm rõ cách chở trẻ em theo từng nhóm tuổi. Theo đó, trẻ từ đủ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi phải ngồi phía sau người lái xe và cần có người lớn đi cùng; trong trường hợp không có người lớn khác, phải sử dụng đai an toàn phù hợp. Trẻ từ 12 tuổi trở lên được xem như người lớn khi ngồi trên xe hai bánh, vì vậy người điều khiển xe máy chỉ được chở một người từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên, người lái vẫn có thể chở thêm một trẻ dưới 6 tuổi ngồi phía trước, hoặc một trẻ trên 6 tuổi với điều kiện ngồi giữa người lái và người từ 12 tuổi trở lên.

Chú ý: Người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ những trường hợp sau thì được chở tối đa hai người:

- Chở người bệnh đi cấp cứu;

- Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

- Trẻ em dưới 12 tuổi;

- Người già yếu hoặc người khuyết tật.

(Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024)

Đi xe máy “kẹp 3”, “kẹp 4” trên đường

Căn cứ khoản 2, 3, 13 Điều 7 Nghị định 168, người đi xe máy, xe máy điện mà “kẹp 3”, “kẹp 4” có thể bị phạt vi phạm như sau:

Mức phạt đi xe máy chở 3,4

Sử dụng điện thoại khi lái xe

Căn cứ khoản 5, 16 Điều 6; khoản 4, 13 Điều 7 Nghị định 168, mức phạt với hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông cũng tăng mạnh. Cụ thể:

Mức phạt với hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.

Vượt đèn đỏ, đèn vàng

Căn cứ khoản 9, 16 Điều 6; khoản 7, 13 Điều 7 Nghị định 168/2024. Hành vi vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng đều được xếp vào nhóm hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Nếu vi phạm, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt như sau:

Mức phạt hành vi vượt đèn đỏ, đèn vàng.

Lỗi chạy quá tốc độ

Căn cứ khoản 3, 5, 6, 7, 16 Điều 6; khoản 2, 4, 8, 13 Điều 7 Nghị định 168 mức phạt với hành vi vượt quá tốc độ cho phép khi tham gia giao thông như sau:

Mức phạt với hành vi vượt quá tốc độ cho phép khi tham gia giao thông.

Chở hàng hóa cồng kềnh

Mức phạt trở hàng cồng kềnh xe mô tô, xe gắn máy: Theo Điểm e Khoản 3 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định

- Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có hành vi: Người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe mang vác vật cồng kềnh.

- Trường hợp, người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe mang vác vật cồng kềnh mà gây tai nạn giao thông thì mức phạt sẽ từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng.

- Ngoài ra, người vi phạm nếu chở hàng công kềnh không gây tai nạn thì không bị trừ điểm giấy phép lái xe. Nếu người điều khiển xe máy chở hàng công kềnh gây tai nạn bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

Phương tiện chở cành đào cồng kềnh, không ràng buộc chắc chắn, che khuất tầm nhìn, vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa khi tham gia giao thông. Ảnh minh họa.

Chở hàng cồng kềnh trên ô tô: Theo Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP

- Chở hàng trên nóc thùng xe; chở hàng vượt quá bề rộng thùng xe (kể cả bề rộng rơ moóc và sơ mi rơ moóc); chở hàng vượt phía trước, phía sau thùng xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) trên 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe theo thiết kế được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng

- Người điều khiển xe thực hiện hành vi chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Ngoài ra, trường hợp người điều khiển xe ô tô chở hàng công kềnh bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm.

Một số lỗi giao thông dễ mắc khác

Một số lỗi khác tưởng chừng nhỏ nhưng có thể phải nộp phạt cứng trong dịp Tết gồm:

- Mở cửa xe vô ý gây cản trở giao thông hoặc để cửa mở không an toàn khi đang đỗ/đỗ dừng nơi không cho phép - mức phạt có thể tới 22 triệu đồng.

- Đi ngược chiều, quay đầu xe trái phép hoặc lùi xe không đúng quy định trên cao tốc, đường một chiều có thể bị phạt rất nặng, thậm chí tới 30-50 triệu đồng đối với ô tô, vì đây là các hành vi nguy hiểm trực tiếp gây mất an toàn giao thông.

- Điều khiển xe trong tình trạng mệt mỏi, lái ẩu, phóng nhanh vượt ẩu cũng bị quy vào nhóm vi phạm nghiêm trọng với mức phạt có thể lên cao.

- Ngoài ra, hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên cũng bị xử phạt với mức tăng so với trước, thể hiện sự khắt khe hơn trong kiểm soát giao thông. Cụ thể, theo Nghị định 168, phạt tiền từ vài triệu đến gần chục triệu đồng nếu không nhường đường cho xe ưu tiên.

Không chỉ xử phạt tiền trực tiếp, nhiều hành vi bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định mới, ảnh hưởng đến quyền lợi của người điều khiển phương tiện nếu tái phạm.