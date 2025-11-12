Những dinh thự hạng sang định hình tiêu chuẩn 'Quiet luxury' phía Đông Hà Nội

(VTC News) -

“Quiet luxury” khởi nguồn từ thế giới thời trang với các thương hiệu như The Row hay Brunello Cucinelli, đã lan tỏa sang bất động sản như một phản ứng tự nhiên trước nhu cầu của thế hệ siêu giàu mới: Tập trung vào chất lượng thượng hạng, thiết kế bền vững và sự riêng tư tuyệt đối, thay vì yếu tố hào nhoáng bề ngoài.

“Quiet luxury” trong BĐS cao cấp hướng đến chất liệu thượng hạng, thiết kế bền vững và tính riêng tư tuyệt đối, thay vì sự phô trương hào nhoáng. (Ảnh: Noble Palace Long Bien)

“Quiet luxury”: Xu hướng tiêu dùng toàn cầu trị giá hàng trăm tỷ USD và sự dịch chuyển sang bất động sản cao cấp

Giải mã “Quiet luxury” cần bắt đầu từ những câu chuyện thực tế của giới tinh hoa. Hà Yên, giám đốc đối ngoại của một tập đoàn quốc tế, thường chia sẻ về những đối tác hàng đầu với trang phục đơn sắc, giày và túi da tối giản, hiếm khi lộ logo. Phải quan sát kỹ mới nhận ra đó là đôi giày “may đo” từ thương hiệu danh tiếng, hay chiếc túi phiên bản giới hạn hàng chục ngàn đô, với chất liệu và thiết kế mang giá trị vượt thời gian.

Tương tự, Hoàng Huy - một CEO trẻ đã đầu tư hàng triệu USD để sở hữu một biệt thự phía Đông Hà Nội từ cách đây 6 năm, dù thời điểm đó khu vực này vẫn chưa phải là “điểm nóng” của bất động sản cao cấp như hiện tại. Với anh, đây là một không gian biệt lập với vườn cây và hồ bơi riêng mang lại trải nghiệm trọn vẹn tuyệt đối, giữa cộng đồng cư dân cũng đều là những doanh nhân, nghệ sĩ thành đạt.

Những vị khách của Hà Yên hay Hoàng Huy đều đang đại diện cho lối sống “Quiet luxury”, xu hướng xa xỉ thầm lặng trị giá hàng trăm tỷ USD đang thống trị toàn cầu, hướng đến chất liệu thượng hạng, thiết kế bền vững riêng tư thay vì sự hào nhoáng bề ngoài.

Theo dữ liệu từ nền tảng chia sẻ quyền sở hữu Pacaso (Mỹ), những cá nhân có tài sản ròng cao đang ngày càng ưa chuộng các căn nhà có công năng tối ưu và vật liệu bền vững, hơn là chạy theo quy mô hay diện tích. Tại châu Âu, xu hướng này thể hiện qua các dự án hạng sang mới nhất ở Paris, Madrid hay Stockholm, nơi “Quiet luxury” được tôn vinh qua phong cách tối giản, màu sắc trung tính và kết nối hài hòa với thiên nhiên.

Trên bản đồ xa xỉ toàn cầu, “Quiet luxury” đang viết lại định nghĩa về đẳng cấp, đưa bất động sản cao cấp bước sang một kỷ nguyên mới. (Ảnh: Noble Palace Long Bien)

Tại Việt Nam, sự chuyển dịch đang diễn ra rõ rệt trong nhóm khách hàng tinh hoa. Họ không còn tìm kiếm những biểu tượng “xa hoa phô trương”, mà hướng tới “xa xỉ có chiều sâu”. Một trong những đại diện nổi bật cho xu hướng này là Noble Palace Long Bien, với 172 dinh thự phiên bản giới hạn được phát triển bởi Sunshine Group.

Được đánh giá là “hàng hiếm” trong phân khúc hạng sang tại phía Đông Hà Nội, mỗi dinh thự tại đây có thể ví như một tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian, được tạo tác bởi chất liệu thượng hạng cùng kỹ thuật xử lý tinh xảo của các nghệ nhân hàng đầu.

Noble Palace Long Bien – bộ sưu tập dinh thự giới hạn với triết lý “Quiet luxury” trong từng chi tiết

Lấy cảm hứng từ tinh hoa kiến trúc châu Âu, Noble Palace Long Bien được đầu tư công phu đến từng chi tiết: Từ hệ mái Mansard uy nghi, thiết kế mặt đứng đối xứng tinh tế, phào chỉ lan can tinh xảo cho tới các chất liệu đá, gỗ tự nhiên… tất cả đều được tuyển chọn khắt khe và thi công theo tiêu chuẩn cao nhất của bất động sản xa xỉ.

Không gian sống được tính toán kỹ lưỡng theo tỷ lệ chuẩn mực, kết hợp cửa sổ lớn đón sáng, trục gió xuyên suốt và các khoảng lùi hợp lý, giúp mỗi căn dinh thự luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên, mở tầm nhìn ra vườn cảnh riêng, hồ bơi và các mảng xanh nội khu.

Với diện tích đất từ 116–465m², tổng diện tích sàn từ 210–gần 780m²/căn, mỗi dinh thự tại Noble Palace Long Bien được ví như một “tác phẩm nghệ thuật” hội tụ tinh hoa kiến trúc châu Âu cổ điển.

Đáng chú ý, 100% dinh thự tại đây đều sở hữu bể bơi và sân vườn riêng, cùng không gian đa năng có thể tùy biến thành phòng chiếu phim, cigar lounge hay không gian trưng bày và thưởng thức rượu độc đáo – những đặc quyền vốn chỉ dành cho giới tài phiệt am hiểu giá trị của sự riêng tư tuyệt đối.

Gia chủ có thể “may đo” không gian đa năng theo sở thích của cá nhân.

Toàn bộ dự án được Sunshine Group đầu tư đồng bộ từ hạ tầng tới hệ tiện ích: Clubhouse sang trọng, vườn hoàng gia Châu Âu tinh xảo, hồ bơi sinh thái, quầy bar chìm ngoài trời và chuỗi tiện ích cao cấp kết nối trực tiếp với Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences và Sunshine Green Iconic – hai công trình liền kề cùng do Sunshine Group phát triển.

Sự cộng hưởng này hình thành nên cụm đô thị hàng hiệu quy mô bậc nhất khu vực Long Biên, định hình phong cách sống thượng lưu gắn liền với công nghệ, sinh thái và tính riêng tư.

Dự án tích hợp hệ thống Smart Home – Smart Living cùng dịch vụ vận hành 5 sao, hướng đến khách hàng là những “người dùng cuối có gu” mong muốn tận hưởng giá trị nghỉ dưỡng cao cấp giữa lòng đô thị.

Toạ lạc tại Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, Noble Palace Long Bien sở hữu tọa độ “vàng” dẫn đầu hạ tầng đô thị khu vực: Chỉ khoảng 10 phút để di chuyển đến Hoàn Kiếm sau khi siêu cầu Trần Hưng Đạo hoàn thiện, và chỉ 5–10 phút để kết nối tới toàn bộ hệ thống tiện ích cao cấp bậc nhất của khu Đông bao gồm y tế, giáo dục, thương mại quốc tế cùng sân golf thượng lưu ngay kế bên.

Tính đến đầu tháng 11/2025, dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công tại cả hai phân khu, phần lớn các căn đã cất nóc và đi vào hoàn thiện, dự kiến bàn giao từ Quý 1/2026. Khi đi vào hoàn thiện, khu vực này được dự báo sẽ trở thành tâm điểm mới của xu hướng “Quiet luxury” tại Hà Nội, nơi cân bằng hoàn hảo giữa nhịp sống hiện đại và sự tĩnh tại sang trọng mà giới thượng lưu thế hệ mới đang khát khao tìm kiếm.