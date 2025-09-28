Những dấu hiệu người dùng Facebook cần đổi mật khẩu ngay

(VTC News) -

Facebook là nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất thế giới, nhưng cũng là mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công mạng. Việc đổi mật khẩu định kỳ là cần thiết, nhưng nếu bạn gặp phải những dấu hiệu dưới đây, hãy hành động ngay lập tức để bảo vệ tài khoản của mình.

Tài khoản Facebook có thể bị xâm nhập mà bạn không hay biết. (Nguồn: Increditools)

Nhận được cảnh báo đăng nhập từ thiết bị lạ

Facebook sẽ gửi thông báo khi có ai đó đăng nhập vào tài khoản của bạn từ một thiết bị hoặc vị trí không quen thuộc. Nếu bạn không thực hiện hành động đó, rất có thể ai đó đang cố truy cập trái phép. → Hành động: Đổi mật khẩu ngay và kiểm tra lịch sử đăng nhập trong phần “Bảo mật và đăng nhập”.

Xuất hiện bài đăng, tin nhắn hoặc lời mời kết bạn lạ

Nếu bạn thấy những nội dung mà mình không hề tạo ra – như bài viết quảng cáo, tin nhắn lạ gửi cho bạn bè, hoặc lời mời kết bạn bất thường – đó là dấu hiệu tài khoản đã bị chiếm quyền. → Hành động: Đổi mật khẩu và thông báo cho bạn bè để tránh bị lừa đảo.

Không thể đăng nhập vào tài khoản

Bạn bị đăng xuất đột ngột và không thể đăng nhập lại bằng mật khẩu cũ. Facebook có thể thông báo rằng mật khẩu đã bị thay đổi hoặc tài khoản bị khóa do nghi ngờ xâm nhập. → Hành động: Sử dụng tính năng “Quên mật khẩu” để khôi phục tài khoản, sau đó đổi mật khẩu mạnh hơn.

Hãy truy cập mục "Bảo mật và đăng nhập" để đổi mật khẩu kịp thời. (Nguồn: Increditools)

Nhận email xác nhận thay đổi mà bạn không yêu cầu

Nếu bạn nhận được email từ Facebook xác nhận việc thay đổi mật khẩu, email hoặc số điện thoại mà bạn không thực hiện, đó là dấu hiệu rõ ràng tài khoản đang bị xâm nhập. → Hành động: Truy cập Facebook ngay để kiểm tra và đổi mật khẩu, bật xác thực hai yếu tố.

Dùng chung mật khẩu với nhiều tài khoản

Nếu bạn sử dụng cùng một mật khẩu cho Facebook và các nền tảng khác (email, ngân hàng, mua sắm…), nguy cơ bị hack là rất cao – đặc biệt nếu một trong các dịch vụ đó bị rò rỉ dữ liệu. → Hành động: Đổi sang mật khẩu riêng biệt cho Facebook, tránh lặp lại ở các nền tảng khác.

Nghi ngờ ai đó biết mật khẩu của bạn

Bạn từng chia sẻ mật khẩu với người khác, hoặc nghi ngờ có ai đó đang theo dõi hoạt động của mình trên Facebook? Đừng chần chừ. → Hành động: Đổi mật khẩu ngay và bật xác thực hai lớp để tăng cường bảo mật.

Cách bảo vệ tài khoản Facebook hiệu quả: