Những cái tên Pepsi, Google, Adidas... có ý nghĩa gì?

(VTC News) -

Những thương hiệu này đã rất quen thuộc với mọi người, thậm chí chúng ta đều tiếp xúc với chúng ít nhất một lần trong ngày. Thế nhưng mấy ai biết được ý nghĩa thú vị ẩn chứa đằng tên gọi của các thương hiệu này.

Pepsi là gì?

Nhà phát minh ra Pepsi - Caleb Davis Bradham, ban đầu muốn trở thành bác sỹ, nhưng một cuộc khủng hoảng gia đình khiến ông phải bỏ học trường y và trở thành dược sỹ.

Phát minh ban đầu của ông, được gọi là "Đồ uống của Brad" (Brad's Drink). Loại đồ uống này được làm từ hỗn hợp đường, nước, caramel, dầu chanh và hạt nhục đậu khấu. Ba năm sau, Bradham đổi tên thức uống của mình thành "Pepsi-Cola", lấy từ chữ "dyspepsia ", nghĩa là khó tiêu. Điều này phù hợp với định hướng ban đầu của nhàn sản xuất. Khi mới ra đời, thức uống này được quảng cáo như một loại thuốc hỗ trợ tiêu hóa và tên gọi này được ra đời nhằm nhấn mạnh lợi ích của sản phẩm.

Ban đầu, loại đồ uống này được quảng cáo như một loại thuốc hỗ trợ tiêu hóa. (Ảnh: Independent).

Google

Tại một buổi họp tại Đại học Stanford, Larry Page nảy ra ý tưởng về một trang web có dữ liệu khổng lồ cùng với các sinh viên cao học khác. Ban đầu, họ dự định đặt tên cho trang web này là "googolplex ", một trong những con số lớn nhất có thể mô tả được.

Cái tên "Google" xuất hiện sau khi một sinh viên vô tình viết sai chính tả. Sau đó, Page đã đăng ký công ty của mình dưới cái tên này.

Tên Google ra đời từ lỗi đánh máy. (Ảnh: Independent).

McDonald's

McDonald's được đặt theo tên của hai anh em điều hành một nhà hàng burger. Tuy nhiên, sự tăng trưởng thần kỳ của McDonald’s gắn với tên tuổi của một trong những doanh nhân vĩ đại bậc nhất trong lịch sử kinh doanh nước Mỹ: Raymond Albert "Ray" Kroc.

Ray Kroc là một chuyên bán máy xay sinh tố và khá thành công với nghề này. Sau thế chiến II, công việc kinh doanh của Ray Kroc bị chậm lại nhưng ông phát hiện ra một nhà hàng nhỏ ở California của anh em nhà McDonald vẫn mua rất nhiều máy sinh tố, thậm chí còn nhiều hơn cả những cửa hàng lớn ở các thành phố sầm uất hơn.

Ray Kroc quyết định đến thăm cửa hàng của anh em nhà McDonald và nhận thấy đây họ đang có một mô hình kinh doanh độc nhất vô nhị. Khách hàng chọn đồ với một menu được ấn định sẵn rất đơn giản. Quy trình làm bánh được sắp xếp một cách rất khoa học khiến tốc độ hoàn thành món ăn cực nhanh. Khách hàng lựa chọn món ăn, trả tiền ngay tại quầy thu ngân và cũng nhận đồ ăn luôn tại đó.

Chứng kiến lượng khách hàng khủng khiếp của McDonald’s, Ray Kroc lập tức mường tượng ra một viễn cảnh khi phát triển McDonald’s ra toàn bộ các thành phố lớn trên toàn nước Mỹ.

McDonald’s trở thành một trong những thương hiệu đáng giá bậc nhất toàn cầu. (Ảnh: Getty).

Ray Kroc mua lại toàn bộ chuỗi McDonald’s với giá 2,7 triệu USD, mức giá kỷ lục trong lĩnh vực nhà hàng thời đó. Năm 1961, thỏa thuận được ký kết và Ray Kroc trở thành ông chủ của McDonald’s. Ông đã đưa McDonald’s trở thành một trong những thương hiệu đáng giá bậc nhất toàn cầu. Logo cánh cổng vàng của McDonald’s luôn duy trì vị trí vững chãi trong Top 10 thương hiệu có giá trị nhất thế giới trong nhiều thập kỷ qua.

Adidas

Nhiều người nghĩ rằng Adidas là viết tắt của "All Day I Dream About Soccer" (Cả ngày tôi mơ về bóng đá). Tuy nhiên, họ đã nhầm. Thương hiệu quần áo thể thao này được đặt theo tên người sáng lập, Adolf Dassler, người bắt đầu sản xuất giày thể thao sau khi trở về từ Thế chiến thứ nhất. Cái tên Adidas kết hợp biệt danh Adi của ông và ba chữ cái đầu (Das) trong họ của ông.

Thương hiệu quần áo thể thao này được đặt theo tên người sáng lập, Adolf Dassler. (Ảnh: Independent).

Starbucks

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2008 với tờ The Seattle Times, nhà đồng sáng lập Starbucks - Gordon Bowker mô tả quá trình tìm ra cái tên cho chuỗi cà phê mang tính biểu tượng của mình:

"Chúng tôi đã nghĩ ra đủ loại tên và gần như quyết định đặt tên là Cargo House. Tuy nhiên. Terry Heckler - người cùng tôi sở hữu một công ty quảng cáo, đã nói rằng ông ấy nghĩ những từ bắt đầu bằng 'st' là những từ mạnh mẽ".

Sau khi bàn bạc, Gordon Bowker lấy tên là Starbucks xuất phát từ tiểu thuyết Moby-Dick của Herman Melville. Cái tên tượng trưng cho sự lãng mạn của sóng biển và truyền thống đi biển của những nhà buôn café đầu tiên trên thế giới.

Ban đầu logo của Starbucks được thiết kế là hình ảnh mỹ nhân ngư ngực trần và có 2 đuôi, tuy nhiên, vào năm 2011, logo được thay đổi như hiện nay. (Ảnh: Independent).

H&M

Nnăm 1947, Erling Persson mở cửa hàng đầu tiên tại Thụy Điển. Cửa hàng được gọi là Hennes (tiếng Thụy Điển có nghĩa là "của cô ấy") và chỉ bán quần áo nữ. Năm 1968, Persson mua lại nhà bán lẻ quần áo săn bắn Mauritz Widforss, dẫn đến việc đưa bộ sưu tập quần áo nam vào danh mục sản phẩm và tên được đổi thành Hennes & Mauritz, viết tắt là H&M.

Zara

Năm 1975, nhà sáng lập Zara, Amancio Ortega mở cửa hàng quần áo nữ tại Tây Ban Nha. Ông dự định đặt tên cửa hàng là Zorba, theo tên bộ phim Zorba the Greek được sản xuất vào năm 1964. Ông thậm chí còn chuẩn bị sẵn khuôn chữ cho biển hiệu cửa hàng. Nhưng cách đó khoảng hai dãy nhà có một quán bar cùng tên, và chủ quán nói với Ortega rằng sẽ phiền hà nếu cả hai cùng được gọi là Zorba.

Vì vậy, Ortega sắp xếp lại các chữ cái thành Zara, và phần còn lại là lịch sử.

Thương hiệu thời trang Zara. (Ảnh: Independent).

Amazon

Ra lần đầu ra mắt vào năm 1995, người sáng lập Jeff Bezos có một ý tưởng khác cho tên thương hiệu của mình. Ông muốn đặt tên cho cửa hàng sách trực tuyến của mình là Cadabra. Nhưng luật sư đầu tiên của Amazon, Todd Tarbert, nói với ông rằng cái tên này nghe quá giống từ "Cadaver" (có nghĩa là xác chết).

Jeff Bezos muốn chuyển sang tên Relentless nhưng cuối cùng chọn Amazon - tên con sông lớn nhất thế giới. Hình ảnh con sông này cũng được đưa vào logo đầu tiên của công ty.