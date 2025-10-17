Nhóm nhạc Secret Garden sẽ biểu diễn bản hit nào trong concert ở Việt Nam?

(VTC News) -

Tối 18/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, bộ đôi huyền thoại Secret Garden sẽ có đêm diễn đầu tiên tại Việt Nam mở màn cho tour lưu diễn thế giới kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nhóm.

Chia sẻ trong buổi họp báo ngày 17/10, Rolf Løvland - nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm người Na Uy tiết lộ Việt Nam được chọn làm điểm khởi đầu tour diễn toàn cầu bởi “cảm nhận được tình cảm nồng hậu và niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt từ khán giả Việt”.

Sau Hà Nội, nhóm sẽ tiếp tục hành trình đến các thành phố lớn của Trung Quốc rồi trở về châu Âu.

Nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden.

Theo Rolf Løvland, buổi concert sẽ được chia làm ba phần chủ đề xuyên suốt: thiên nhiên, con người – cảnh đẹp và văn hóa. Chương trình được dàn dựng với phong cách tinh giản, đề cao mạch kể chuyện bằng âm thanh thay vì phô diễn sân khấu.

Khán giả Việt sẽ được du hành qua một hành trình âm nhạc đậm chất Bắc Âu, từ những bản hòa tấu “không lời” giàu hình ảnh đến những giai điệu pha trộn giữa cổ điển và dân gian Celtic. Rolf Løvland khẳng định đây là “một chương trình độc nhất vô nhị”, nơi những sáng tác mới được hòa quyện cùng các bản nhạc đã làm nên tên tuổi nhóm.

"Chúng tôi háo hức chờ đợi buổi biểu diễn tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đất nước xinh đẹp này, và chúng tôi muốn đáp lại tình cảm đó bằng những màn trình diễn thật sâu sắc, đáng nhớ”, Rolf Løvland chia sẻ.

Nhạc sĩ Rolf Løvland xác nhận, trong đêm diễn, nhóm sẽ trình bày những tác phẩm kinh điển như Nocturne, Song from a Secret Garden – những bản nhạc đã chinh phục hàng triệu trái tim khắp thế giới.

Dù không tiết lộ chi tiết danh sách ca khúc, ông hứa hẹn chương trình sẽ có sự kết hợp giữa yếu tố quen thuộc và bất ngờ, thể hiện hành trình 30 năm sáng tạo của Secret Garden.

Nữ nghệ sĩ violin Fionnuala Sherry chia sẻ thêm: “Dù mới đặt chân đến Việt Nam, tôi đã cảm nhận được sự nồng hậu từ ê-kíp và khán giả. Thật đặc biệt khi chúng tôi biểu diễn trong dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật.”

Nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden ra đời năm 1995, sau khi Rolf Løvland và Fionnuala Sherry gặp nhau tại một cuộc thi âm nhạc châu Âu. Sự kết hợp giữa chất nhạc sâu lắng của Rolf và tiếng violin trữ tình của Fionnuala tạo nên phong cách đặc trưng – hòa quyện giữa nhạc cổ điển, dân gian Bắc Âu và giai điệu New Age.

Secret Garden tặng đàn cho BTC.

Ngay từ những ngày đầu, nhóm đã gây tiếng vang khi chiến thắng cuộc thi Eurovision 1995 với bản Nocturne. Một năm sau, album đầu tay Songs from a Secret Garden trở thành hiện tượng toàn cầu, đạt chứng nhận đĩa bạch kim tại Na Uy và Hàn Quốc, đứng trong bảng xếp hạng Billboard New Age suốt 101 tuần liên tiếp.

Không chỉ thế, bản nhạc You Raise Me Up do Rolf Løvland sáng tác đã trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, được hơn 100 nghệ sĩ thể hiện lại, trong đó phiên bản của Westlife từng đạt quán quân bảng xếp hạng Anh năm 2005.

Tại Việt Nam, giai điệu của Secret Garden đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ, đặc biệt là thập niên 1990–2000, khi Song from a Secret Garden và Nocturne thường vang lên trong các chương trình phát thanh, truyền hình.