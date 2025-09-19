(VTC News) -

Nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden sẽ biểu diễn trong Secret Garden Live in Vietnam diễn ra ngày 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình. Đêm nhạc thuộc dự án Good Morning Vietnam.

Theo thông tin từ BTC, buổi biểu diễn ở Việt Nam là điểm mở đầu cho tour lưu diễn của Secret Garden cho World tour kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nhóm nhạc năm nay.

Trong đêm diễn, gần 30 tác phẩm sẽ được nhóm nhạc Secret Garden biểu diễn, được chia làm ba chủ đề: thiên nhiên, cảnh đẹp; quan hệ với con người; văn hóa. Sau buổi trình diễn tại Việt Nam, nhóm nhạc sẽ tiếp tục bay sang Trung Quốc và một số nước châu Á để tiếp tục tour lưu diễn.

Nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden lần đầu đến Việt Nam biểu diễn.

Khoản tiền thu được từ việc bán vé cho đêm nhạc sẽ dùng cho mục đích thiện nguyện. Sau buổi biểu diễn, Secret Garden sẽ quay MV để quảng bá cho du lịch Việt Nam. Địa điểm quay MV là một điểm đến từng xuất hiện trên nhiều bộ phim điện ảnh quốc tế.

Secret Garden gồm nhạc sĩ – pianist người Na Uy Rolf Løvland và nghệ sĩ violin người Ireland Fionnuala Sherry. Bộ đôi nổi tiếng từ chiến thắng Eurovision 1995 với ca khúc Nocturne, tác phẩm gần như không lời nhưng gây ấn tượng nhờ chiều sâu thính phòng và lối diễn tấu giàu cảm xúc, mở ra phong cách pha trộn cổ điển – New Age. Thành công này đưa họ trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc giao thoa cổ điển và đại chúng.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban chỉ đạo thông tin về chương trình.

Album đầu tay Songs from a Secret Garden (1996) nhanh chóng đạt chứng nhận bạch kim tại Na Uy và Hàn Quốc, đứng trên Billboard New Age suốt 101 tuần. Nhiều bản nhạc trong album đã được sử dụng rộng rãi trong điện ảnh và đời sống văn hóa Á Đông, như Adagio xuất hiện trong phim 2046 của đạo diễn Vương Gia Vệ. Năm 2025, album này được tái bản remaster nhân kỷ niệm 30 năm, khẳng định sức sống bền bỉ của di sản âm nhạc Secret Garden.

Đặc biệt, ca khúc You Raise Me Up (nhạc: Rolf Løvland, lời: Brendan Graham) trở thành bản nhạc truyền cảm hứng được hơn 100 nghệ sĩ thu âm, trong đó có Josh Groban và Westlife. Phiên bản của Westlife từng đứng quán quân UK Singles Chart (2005), minh chứng cho khả năng đưa giai điệu thính phòng đến công chúng đại chúng toàn cầu. Sau gần ba thập kỷ chinh phục khán giả quốc tế, Secret Garden lần đầu mang âm nhạc của mình đến Việt Nam.