Nhiều mẫu xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

(VTC News) -

Chính phủ ban hành Nghị định số 241/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 165/2024/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Điều 11 có quy định rõ: "Xe ô tô tải pickup cabin kép và xe ô tô tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg được tổ chức giao thông như đối với xe ô tô con". Quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Đây là thay đổi được nhiều chủ xe bán tải chờ đợi, bởi nhiều mẫu xe phổ biến trên thị trường như Ford Ranger, Toyota Hilux,... có khối lượng toàn bộ dưới 3,5 tấn và thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định mới.

Nhiều xe bán tải được tổ chức giao thông như đối với xe ô tô con. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Tuy nhiên, quy định mới chỉ thay đổi cách tổ chức giao thông đối với các phương tiện này. Xe pickup cabin kép và xe tải van vẫn được phân loại là ô tô tải theo các quy định hiện hành về đăng kiểm, đăng ký và các quy định pháp luật khác.

Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam từng kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định 165/2024/NĐ-CP theo hướng cho phép xe bán tải cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn được tổ chức giao thông như ô tô con và giữ nguyên cách phân loại phương tiện hiện hành.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường xe bán tải trong tháng 5/2026 ghi nhận 1.907 xe bán ra, tăng 3,6% so với tháng trước. Dù tăng trưởng nhẹ, phân khúc này chỉ chiếm khoảng 6,4% tổng doanh số ô tô toàn thị trường, cho thấy sức mua vẫn ở mức khiêm tốn.

Ford Ranger tiếp tục duy trì vị thế áp đảo với 1.089 xe bán ra, tăng 16,7% so với tháng trước và chiếm khoảng 57% thị phần phân khúc. Trong khi đó, Toyota Hilux đạt 648 xe, còn Mitsubishi Triton giảm mạnh hơn 36%, xuống 135 xe. Diễn biến này cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ nét, khi Ranger tiếp tục bỏ xa các đối thủ, còn phần lớn mẫu xe còn lại gặp khó trong việc duy trì doanh số.