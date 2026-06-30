Tin xe 30/6: Mercedes-Benz S-Class giảm hơn 1,5 tỷ, BYD M9 có bản giá rẻ

(VTC News) -

Mercedes-Benz S 450 4Matic Luxury giảm hơn 1,5 tỷ đồng

Mercedes-Benz Việt Nam đã điều chỉnh giá niêm yết của mẫu sedan hạng sang Mercedes-Benz S 450 4Matic Luxury trong chuỗi hoạt động kỷ niệm "140 Years of Innovation". Sau đợt điều chỉnh, mẫu xe có giá mới 5,399 tỷ đồng, thấp hơn 1,566 tỷ đồng so với trước.

Mercedes-Benz S 450 4Matic Luxury được giảm giá niêm yết đến hơn 1,5 tỷ đồng tại Việt Nam.

Bên cạnh mức giá mới, xe cũng được trang bị tiêu chuẩn hệ thống Digital Extras, mở rộng khả năng kết nối giữa người dùng với xe và hệ sinh thái số của Mercedes-Benz thông qua ứng dụng chính hãng. Các tiện ích bao gồm Digital Key, điều khiển từ xa, định vị, dẫn đường, bảo vệ xe và nhiều tính năng giải trí MBUX.

Ngoài thay đổi về giá và tiện ích số, Mercedes-Benz S 450 4Matic Luxury vẫn giữ nguyên cấu hình cao cấp. Xe sở hữu chiều dài 5.300 mm, trục cơ sở 3.216 mm, đi cùng bộ mâm 20 inch, ghế da Nappa, hàng ghế sau chỉnh điện tích hợp sưởi, thông gió, massage, điều hòa 4 vùng, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu và màn hình OLED trung tâm 12,8 inch kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Gói an toàn Driving Assistance Package gồm hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, Distronic, Active Parking Assist và camera 360 độ tiếp tục được duy trì.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L kết hợp hệ thống mild hybrid 48V, cho công suất 367 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, đi cùng hộp số tự động 9G-Tronic, hệ dẫn động 4Matic và hệ thống treo khí nén Airmatic. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,1 giây.

BYD Linghui M9 ra mắt bản chạy dịch vụ

BYD đã giới thiệu BYD Linghui M9, phiên bản chuyên phục vụ taxi và xe công nghệ của mẫu MPV cỡ lớn BYD M9 (Xia) tại thị trường Trung Quốc. Mẫu xe được bán với giá 188.800-199.800 Nhân dân tệ (khoảng 661-699 triệu đồng), hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh vận tải nhưng vẫn duy trì nhiều trang bị tiện nghi.

Phiên bản chạy dịch vụ của MPV cỡ lớn BYD M9 chính thức ra mắt với giá rẻ.

So với BYD M9 tiêu chuẩn, Linghui M9 có một số thay đổi ở thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt mạ crôm cỡ lớn, đèn hậu nối liền, cửa lùa chỉnh điện và mâm hợp kim 18 inch. Xe có kích thước 5.200 x 1.970 x 1.805 mm, chiều dài cơ sở 3.045 mm, dài hơn BYD M9 khoảng 55 mm.

Nội thất bố trí 7 chỗ ngồi theo cấu hình 2+2+3, sử dụng màn hình trung tâm 12,8 inch hoặc 15,6 inch tùy phiên bản, bảng đồng hồ 12,3 inch, hệ thống DiLink 100 hỗ trợ trợ lý giọng nói bốn vùng và Huawei HiCar.

Phiên bản cao cấp còn có ghế sưởi, thông gió, massage cho hai hàng ghế đầu, bàn gập cho hàng ghế giữa, dàn âm thanh 12 loa và hệ thống treo điều chỉnh giảm chấn liên tục.

Xe sử dụng hệ truyền động DM-i plug-in hybrid, kết hợp động cơ 1.5L tăng áp công suất 110 kW (147 mã lực) với mô-tơ điện 200 kW (268 mã lực). Nhờ pin LFP 26,6 kWh, Linghui M9 có thể chạy 118 km ở chế độ thuần điện và đạt tổng phạm vi hoạt động 1.105 km khi kết hợp bình xăng 50 lít.

Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 8,9 giây và được áp dụng chính sách bảo hành riêng cho khách hàng cá nhân cũng như xe kinh doanh dịch vụ.

Mazda Flair Crossover 2027 nâng cấp mạnh hệ thống ADAS

Mazda đã giới thiệu Mazda Flair Crossover 2027 tại Nhật Bản với trọng tâm là nâng cấp công nghệ an toàn, đồng thời bổ sung một số thay đổi về ngoại thất. Đây là mẫu xe kei car phát triển từ Suzuki Hustler và hiện là mẫu SUV có giá bán thấp nhất trong danh mục sản phẩm của Mazda tại thị trường Nhật Bản.

Mẫu SUV rẻ nhất của Mazda được bổ sung phiên bản mới.

Mẫu xe sở hữu kích thước 3.395 x 1.475 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.460 mm. Ở các phiên bản XG, XS và XT, đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt và logo Mazda kích thước lớn hơn, trong khi hai phiên bản ZS và ZT vẫn sử dụng phong cách địa hình với cản trước nhựa đen cùng logo nhỏ hơn để tạo không gian cho các cảm biến hỗ trợ lái. Mazda cũng bổ sung màu sơn mới Woodland Khaki cùng nhiều tùy chọn phối hai tông màu.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống an toàn chủ động Dual Sensor Brake Support II, kết hợp camera đơn và radar sóng milimet nhằm cải thiện khả năng nhận diện người đi bộ, xe máy và hoạt động hiệu quả hơn tại các giao lộ.

Danh sách trang bị còn có hỗ trợ phanh tốc độ thấp, cảm biến đỗ xe phía trước, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng có chức năng dừng và giữ xe khi ùn tắc, phanh tay điện tử Auto Hold, cổng sạc USB-C và màn hình giải trí 9 inch trên hầu hết các phiên bản.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 3 xi-lanh 660 cc kết hợp hệ thống mild hybrid, với hai mức công suất 48 mã lực hoặc 63 mã lực, đi cùng hộp số CVT và tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Giá bán dao động 1.610.400-2.275.900 Yên (khoảng 322-455 triệu đồng).