Tin xe 27/6: Hyundai Elantra thế hệ mới lột xác, Vietnam Airlines tăng đội bay

(VTC News) -

Hyundai Elantra thế hệ mới đổi diện mạo, thêm công nghệ AI

Hyundai đã chính thức giới thiệu thế hệ thứ 8 của mẫu sedan hạng C Hyundai Elantra tại Hàn Quốc, nơi xe mang tên Avante. So với đời trước, mẫu xe được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế "Art of Steel" hoàn toàn mới, mở rộng toàn bộ kích thước và bổ sung nhiều công nghệ thông tin giải trí cũng như hỗ trợ lái hiện đại.

Hyundai Elantra 2027 sở hữu thiết kế sắc sảo hơn.

Hyundai Elantra 2027 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.765 x 1.855 x 1.425 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm, tăng tương ứng 55 mm, 30 mm và 30 mm so với thế hệ cũ.

Ngoại thất nổi bật với cụm đèn trước hai tầng, dải LED định vị ban ngày siêu mảnh, bộ mâm hợp kim 18 inch và cụm đèn hậu tạo hình chữ H.

Nội thất được thiết kế mới với màn hình trung tâm 14,6 inch trên bản cao cấp hoặc 12,9 inch ở các phiên bản còn lại, chạy nền tảng Pleos Connect và tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo Gleo AI.

Xe được trang bị cụm đèn hậu hình chữ H.

Xe vẫn duy trì hàng phím bấm vật lý, đồng thời được trang bị hệ thống âm thanh Bang & Olufsen, camera hành trình tích hợp, hai đế sạc không dây cùng cổng USB công suất 100 W.

Tại Hàn Quốc, Hyundai Elantra 2027 có hai lựa chọn động cơ. Phiên bản xăng sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 2.0L cho công suất 147 mã lực, trong khi bản hybrid kết hợp động cơ tăng áp 1.6L, mô-tơ điện và bộ pin mới để tạo tổng công suất 155 mã lực.

Phiên bản hybrid còn được bổ sung hệ thống phanh tái sinh Smart Regenerative Braking 3.0, công nghệ Hybrid Hierarchical Predictive Control System tối ưu tiêu thụ nhiên liệu và chế độ Stay Mode giúp điều hòa, hệ thống giải trí tiếp tục hoạt động khi xe dừng.

Xe dự kiến được bán tại Hàn Quốc vào cuối năm nay, giá bán hiện chưa được công bố.

Mercedes-Maybach GLS 480 4Matic 2027 nâng cấp nhẹ tại Việt Nam

Mercedes-Benz đã giới thiệu Mercedes-Maybach GLS 480 4Matic 2027 phiên bản nâng cấp tại thị trường Việt Nam với giá khởi điểm 8,999 tỷ đồng, cao hơn khoảng 200 triệu đồng so với trước. Mẫu SUV siêu sang chủ yếu thay đổi ở một số chi tiết thiết kế ngoại thất, trang bị nội thất và công nghệ an toàn.

Mercedes-Maybach GLS 480 4Matic 2027 giữ nguyên kích thước 5.208 x 1.999 x 1.838 mm cùng chiều dài cơ sở 3.135 mm. Điểm mới tập trung ở cản trước với hai khe gió thiết kế tách rời, viền mạ crôm và các logo Maybach trang trí.

Mercedes-Maybach GLS 480 4Matic 2027 mới ra mắt tại Việt Nam.

Đồ họa đèn hậu cũng được làm mới trong khi bộ mâm hợp kim đa chấu 22 inch vẫn được giữ lại. Khoang lái gần như không thay đổi về bố cục nhưng bổ sung vô lăng có chức năng sưởi, trần Manufaktur bọc vi sợi Microcut và gói nội thất Exclusive với các chi tiết ốp gỗ walnut vân mở.

Xe tiếp tục trang bị ghế trước massage, hệ thống lọc không khí Energizing Air Control cùng dàn âm thanh vòm kỹ thuật số 29 loa công suất 1.610 W. Hàng ghế sau vẫn là cấu hình hai ghế thương gia, tích hợp đế sạc không dây, màn hình giải trí và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

Động cơ vẫn là loại 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 3.0L, sản sinh 381 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Matic.

Bên cạnh đó, xe được bổ sung hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động và nâng cấp tính năng bảo vệ chủ động nhằm tăng khả năng bảo vệ hành khách trong các tình huống va chạm ngang.

Vietnam Airlines tăng đội bay phục vụ cao điểm hè

Vietnam Airlines sẽ tiếp nhận thêm hai tàu bay Airbus trong giai đoạn từ ngày 26/6 đến giữa tháng 7 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của mùa du lịch hè. Việc bổ sung đội bay giúp hãng tăng gần 23.000 ghế mỗi tháng trên các đường bay nội địa có nhu cầu lớn.

Theo kế hoạch, chiếc Airbus A320 đầu tiên được tiếp nhận từ ngày 26/6 theo hợp đồng thuê ba năm, sau đó một tàu bay Airbus A321 sẽ được bổ sung trong tháng 7.

Hai máy bay mới sẽ được khai thác trên các đường bay trọng điểm như Hà Nội - TP.HCM cùng các chặng kết nối đến Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và nhiều điểm du lịch khác.

Trước đó, Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO đã lên kế hoạch khai thác khoảng 28.300 chuyến bay nội địa, cung ứng gần 5,5 triệu ghế đến ngày 16/8, tăng lần lượt 5% về số chuyến và 3% về số ghế so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài việc tăng đội bay, hãng tiếp tục duy trì nhiều chuyến bay sáng sớm và tối muộn, đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi mùa hè với khoảng 40% số ghế trên nhiều đường bay được mở bán ở mức giá cạnh tranh.

Trên thị trường quốc tế, Vietnam Airlines cũng mở rộng mạng bay với các đường bay Hà Nội - Amsterdam, tăng tần suất Hà Nội - Moscow, đồng thời chuẩn bị khai thác các đường bay TP.HCM - Phuket và TP.HCM - Colombo.

Trong bối cảnh nguồn cung tàu bay toàn cầu vẫn hạn chế, việc tiếp nhận thêm tàu bay giúp hãng nâng cao năng lực khai thác đúng thời điểm nhu cầu du lịch tăng mạnh và từng bước khôi phục hoạt động.