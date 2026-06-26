Tin xe 26/6: Camry tại Việt Nam bỏ máy xăng, Honda sắp hồi sinh SUV cũ

(VTC News) -

Toyota Camry tại Việt Nam chỉ còn bản hybrid

Toyota Việt Nam đã điều chỉnh danh mục sản phẩm của dòng sedan hạng D Camry khi ngừng phân phối phiên bản máy xăng 2.0 Q, đồng thời chỉ giữ lại phiên bản Toyota Camry 2.5 HEV TOP với giá bán 1,46 tỷ đồng. Như vậy, mức giá khởi điểm của Camry tại Việt Nam cũng tăng từ 1,22 tỷ đồng lên 1,46 tỷ đồng.

Toyota Camry tại Việt Nam bị cắt bản máy xăng, chỉ còn bản hybrid.

Theo định hướng của hãng, xe hybrid đang được hưởng ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt nên Toyota sẽ chuyển dần sang các phiên bản sử dụng hệ truyền động này. Trong thời gian tới, hãng dự kiến bổ sung thêm một phiên bản hybrid có giá thấp hơn để mở rộng lựa chọn cho khách hàng.

Việc tinh gọn danh mục sản phẩm cũng diễn ra trong bối cảnh phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam ngày càng thu hẹp. Hiện chỉ còn Toyota Camry và Kia K5 tiếp tục được phân phối, trong khi Honda Accord và Mazda6 đã ngừng bán.

Trong 5 tháng đầu năm, Toyota Camry đạt doanh số 389 xe và vẫn là mẫu sedan hạng D bán chạy nhất thị trường.

Toyota Camry 2.5 HEV TOP được nhập khẩu từ Thái Lan, sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh công suất 185 mã lực, mô-men xoắn 221 Nm, kết hợp mô-tơ điện 134 mã lực, 208 Nm, cho tổng công suất 224 mã lực.

Xe đi kèm hộp số e-CVT, hệ dẫn động cầu trước cùng nhiều trang bị như màn hình kép 12,3 inch, HUD 10 inch, ghế trước làm mát, âm thanh JBL, camera 360 độ và gói an toàn với phanh tự động, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn.

Honda rục rịch hồi sinh một mẫu SUV cũ

Honda được cho là đang chuẩn bị đưa Honda Element trở lại sau gần hai thập kỷ vắng bóng. Theo các thông tin được đề cập trong tài liệu, mẫu SUV này có thể xuất hiện vào năm 2029, sử dụng hệ truyền động hybrid và được định vị giữa Honda HR-V và Honda CR-V.

Honda rục rịch hồi sinh mẫu SUV cũ, định vị giữa HR-V và CR-V.

Nếu được triển khai, Honda Element thế hệ mới sẽ được sản xuất từ quý II/2029 tại nhà máy ở bang Ohio (Mỹ). Đây cũng sẽ là cơ sở sản xuất duy nhất của mẫu xe trên toàn cầu. Hãng đặt mục tiêu tiêu thụ gần 100.000 xe trong năm bán hàng trọn vẹn đầu tiên.

Element từng được biết đến với thiết kế vuông vức, cửa sau mở ngược, sàn xe có thể rửa và khoang nội thất hướng đến tính thực dụng. Khi ra mắt lần đầu, Honda nhắm đến nhóm khách hàng trẻ nhưng mẫu xe lại được nhiều người yêu thích hoạt động ngoài trời lựa chọn nhờ không gian rộng rãi và khả năng sử dụng linh hoạt.

Mẫu SUV này đạt doanh số cao nhất tại Mỹ vào năm 2003 với 67.478 xe, trước khi giảm dần và dừng sản xuất năm 2011. Dù vậy, Element vẫn giữ được sức hút trên thị trường xe cũ. Nếu trở lại, mẫu xe được kỳ vọng sẽ khắc phục điểm yếu về mức tiêu thụ nhiên liệu bằng hệ truyền động hybrid, đồng thời kết hợp thiết kế vuông vức, khoang hành lý mô-đun và giá chở đồ trên nóc để đáp ứng xu hướng SUV thực dụng đang được ưa chuộng.

Morgan Midsummer Coupe dùng động cơ BMW, chỉ sản xuất 9 xe

Morgan tiếp tục mở rộng chương trình chế tác xe đặt hàng với Morgan Midsummer Coupe, phiên bản mui cứng phát triển từ mẫu Morgan Midsummer Barchetta. Mẫu xe chỉ được sản xuất 9 chiếc và toàn bộ đã có chủ ngay từ khi công bố.

Xe giả cổ Morgan Midsummer Barchetta bán quá chạy, hãng làm thêm bản coupe.

Dự án được khởi nguồn từ đề nghị của một khách hàng mong muốn biến Midsummer Barchetta thành xe coupe. Morgan không chỉ bổ sung phần mui cố định mà phát triển lại toàn bộ thân xe với sự hợp tác của Pininfarina.

Mui kính lớn giúp khoang lái sáng hơn, đồng thời cải thiện khả năng chống chịu thời tiết và phù hợp cho những hành trình dài.

Xe vẫn giữ nhiều chi tiết đặc trưng của Barchetta như thân xe chế tác thủ công bằng nhôm, các vòm bánh có khe thoát gió và chi tiết thép không gỉ đánh bóng, nhưng được bổ sung bộ mâm hợp kim rèn 19 inch thiết kế mới.

Phần mui mới sử dụng cột A bằng nhôm gia công nguyên khối, kính kết cấu liên kết và kết cấu tán đinh chìm nhằm tăng độ cứng thân xe. Dù vậy, trọng lượng chỉ tăng khoảng 2,5% so với mẫu Supersport mui cứng.

Morgan Midsummer Coupe vẫn sử dụng nền tảng truyền thống của hãng cùng động cơ BMW 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 3.0L.

Hãng chưa công bố giá bán, nhưng khẳng định mẫu coupe sẽ có giá cao hơn Midsummer Barchetta vốn được sản xuất giới hạn 50 chiếc với giá khởi điểm khoảng 200.000 bảng Anh (khoảng 6,8 tỷ đồng).

Chiếc xe trưng bày hiện tại sẽ được đưa tới bộ sưu tập Louwman tại Hà Lan thay vì giao cho khách hàng.