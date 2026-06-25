Tin xe 25/6: Audi A3 tự học cách đỗ xe, BYD Denza N8L 2027 nâng cấp pin

(VTC News) -

Audi A3 2027 nâng cấp công nghệ hỗ trợ lái

Audi tiếp tục làm mới dòng xe sang cỡ nhỏ A3 với phiên bản 2027, tập trung chủ yếu vào khoang nội thất và các hệ thống hỗ trợ lái. Mẫu xe được giới thiệu với ba kiểu thân xe gồm hatchback, sedan và biến thể mang phong cách SUV.

Audi A3 2027 trình làng.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở khu vực táp-lô khi Audi thay thế thiết kế hai màn hình trước đây bằng cụm màn hình cong liền khối lấy từ Q3 thế hệ mới. Hệ thống này gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch hướng về phía người lái.

Hãng cũng mở rộng khả năng cá nhân hóa với bốn gói vật liệu nội thất gồm sợi carbon, microfiber Dinamica, vải Light Crepe và Impressum Black.

Danh mục công nghệ an toàn được chia thành ba cấp độ Tech, Tech Plus và Tech Pro. Nổi bật nhất là hệ thống Adaptive Cruise Assist Plus có thể hỗ trợ kiểm soát chuyển động dọc và ngang ở tốc độ lên tới 210 km/h, giúp duy trì làn đường và khoảng cách với xe phía trước.

Ngoài ra, các gói Park Assist Plus và Park Assist Pro còn được bổ sung khả năng ghi nhớ thói quen người dùng để tự điều chỉnh cách đỗ xe theo thời gian.

Audi không thay đổi dải động cơ. Bản tiêu chuẩn tiếp tục dùng động cơ xăng tăng áp 1.0L 3 xi-lanh công suất 114 mã lực. Phiên bản RS3 mạnh nhất sở hữu động cơ tăng áp 2.5L 5 xi-lanh công suất 394 mã lực.

Hai phiên bản hybrid sạc điện có công suất 201 mã lực và 268 mã lực, phạm vi chạy điện tối đa 143 km theo chuẩn WLTP. Tại Đức, Audi A3 2027 có giá khởi điểm từ 31.850 Euro.

Skoda Peaq: SUV điện 3 hàng ghế mới của Skoda

Skoda vừa giới thiệu mẫu SUV điện cỡ lớn Peaq, đánh dấu bước mở rộng mới trong danh mục xe điện của hãng. Đây là mẫu xe đầu bảng mới của thương hiệu, sở hữu kích thước dài 4.874 mm cùng chiều dài cơ sở 2.965 mm, lớn hơn Kodiaq và được phát triển theo cấu hình 5 hoặc 7 chỗ ngồi.

SUV điện 3 hàng ghế Skoda Peaq ra mắt.

Skoda Peaq áp dụng ngôn ngữ thiết kế Modern Solid với cụm đèn hình chữ T, mặt ca-lăng Tech-Deck Face màu đen bóng và tay nắm cửa ẩn lần đầu xuất hiện trên xe Skoda.

Thiết kế khí động học giúp hệ số cản gió giảm xuống 0,249 Cd. Xe còn được trang bị trần kính toàn cảnh Dynamic Shade Control với 9 vùng điều chỉnh độ trong suốt độc lập, bộ mâm từ 19-21 inch và khoang hành lý tối đa 2.150 lít.

Bên trong, xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số kết hợp màn hình trung tâm 13,6 inch chạy hệ điều hành Android. Các trang bị tùy chọn đáng chú ý gồm hệ thống âm thanh Sonos 16 loa, sạc điện thoại không dây Qi2 kép công suất 25 W và gói Relax Package với ghế thư giãn tích hợp massage, thông gió.

Peaq được xây dựng trên nền tảng MEB+ với ba cấu hình truyền động. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng pin 63 kWh, mô-tơ điện công suất 201 mã lực, phạm vi hoạt động 459 km. Bản 90 dùng pin 91 kWh, công suất 282 mã lực và phạm vi hoạt động tối đa 647 km theo chuẩn WLTP.

Trong khi đó, bản 90x dẫn động bốn bánh tạo ra 295 mã lực và di chuyển được 613 km sau mỗi lần sạc. Xe còn hỗ trợ sạc hai chiều và khả năng kéo tải tới 2.000 kg.

BYD Denza N8L 2027 nâng cấp pin, sạc nhanh 728 kW

Denza, thương hiệu cao cấp thuộc BYD, đã đưa phiên bản nâng cấp của mẫu SUV cỡ lớn Denza N8L 2027 ra thị trường Trung Quốc. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở hệ thống pin mới và công nghệ sạc siêu nhanh, giúp cải thiện đáng kể khả năng vận hành thuần điện.

BYD Denza N8L 2027 có công nghệ sạc siêu nhanh.

Mẫu SUV 6 chỗ này được trang bị pin LFP dung lượng 75,26 kWh, tăng khoảng 60% so với mức 46,99 kWh trước đây. Nhờ đó, phạm vi hoạt động thuần điện theo chuẩn CLTC tăng từ 230 km lên 430 km.

Xe đồng thời áp dụng kiến trúc điện áp 800 V và pin Blade thế hệ thứ hai, cho phép đạt công suất sạc nhanh DC tối đa 728 kW. Theo công bố của hãng, xe có thể sạc từ 10% lên 70% trong 5 phút hoặc từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút.

Hệ truyền động PHEV của Denza N8L 2027 gồm động cơ xăng tăng áp 2.0L công suất 202 mã lực kết hợp một mô-tơ điện phía trước và hai mô-tơ điện phía sau, cho tổng công suất hệ thống 751 mã lực. Khi đổ đầy nhiên liệu và sạc đầy pin, xe có thể đạt phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.550 km.

Denza N8L 2027 có kích thước 5.200 x 1.999 x 1.820 mm, chiều dài cơ sở 3.075 mm. Xe được trang bị hệ thống treo chủ động DiSus-A, đánh lái bánh sau 10 độ, nền tảng hỗ trợ lái DiPilot 300 với cảm biến LiDAR, 3 radar sóng mmWave và 7 camera.

Tại Trung Quốc, mẫu SUV này được bán với giá từ 319.800 - 349.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,119 - 1,224 tỷ đồng.