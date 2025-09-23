Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng bởi siêu bão Ragasa

(VTC News) -

Theo đó, các chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á sẽ được điều chỉnh hướng bay để tránh vùng ảnh hưởng của cơn bão. Đồng thời, hãng sẽ hủy các chuyến bay giữa TP.HCM và Hong Kong (Trung Quốc) trong ngày 23/9.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 23/9 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi siêu bão Ragasa.

Vietnam Airlines cũng nhấn mạnh giờ bay có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Hãng sẽ cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông và liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách.

Nhiều chuyển bay của Vietnam Airlines phải điều chỉnh do ảnh hưởng của bão Ragasa.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, sau khi đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9, siêu bão Ragasa vẫn duy trì cường độ cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17. Đến thời điểm hiện tại, đây là cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2025, cũng là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử bão trên Biển Đông.

Lúc 9h ngày 23/9, siêu bão Ragasa cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 820km về phía Đông. Dự báo trong 3 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Khoảng 7h ngày 24/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông, tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17.

Đến 7h ngày 25/9, bão số 9 Ragasa trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 180km về phía Đông, đổi hướng Tây, tốc độ 20-25km/h, tiếp tục suy yếu thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Sau đó, bão sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh tới Nghệ An.