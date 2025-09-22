Nhiễm liên cầu khuẩn từ món ăn nhiều người yêu thích

(VTC News) -

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận người đàn ông 52 tuổi, trú tại Nghệ An trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn tiết canh lợn. Ông nhập viện với biểu hiện sốt cao 39,5°C, đau đầu dữ dội, buồn nôn, cứng gáy và lơ mơ ý thức.

Sau khi thăm khám và xét nghiệm dịch não tủy, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm màng não mủ. Kết quả cấy máu cho thấy sự hiện diện của vi khuẩn Streptococcus suis – nguyên nhân gây bệnh liên cầu lợn.

Bệnh nhân được chuyển vào Khoa Bệnh lây đường tiêu hóa và điều trị tích cực bằng kháng sinh tĩnh mạch phổ rộng, thuốc giảm phù não, đồng thời theo dõi sát huyết động và chức năng thần kinh.

Sau 12 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân hồi phục, tỉnh táo hoàn toàn, hết sốt và không còn di chứng thần kinh khi xuất viện.

Tiết canh là món ăn tươi sống sử dụng nguyên liệu.

Theo bác sĩ Huỳnh Văn Hải, Khoa Bệnh lây đường tiêu hóa, viêm màng não mủ do liên cầu lợn là bệnh nhiễm trùng cấp tính, lây từ lợn sang người. Vi khuẩn xâm nhập qua vết thương hở, niêm mạc, hoặc đường tiêu hóa khi ăn thực phẩm chế biến từ lợn bệnh chưa được nấu chín kỹ, đặc biệt là tiết canh, lòng tái.

Triệu chứng thường khởi phát 1-3 ngày sau phơi nhiễm, gồm sốt cao, rét run, đau đầu, cứng gáy, buồn nôn, rối loạn ý thức, xuất huyết dưới da, thậm chí hôn mê và suy đa cơ quan nếu bệnh diễn tiến nặng.

Đáng lưu ý, nhiều người bệnh chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu như sốt và đau đầu sau khi ăn tiết canh, hoặc tự ý dùng thuốc tại nhà. Việc trì hoãn điều trị có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, lòng lợn tái hay các món từ thịt lợn chưa nấu chín. Khi chế biến thịt sống cần đeo bao tay, rửa tay kỹ sau tiếp xúc và mua thịt từ nguồn rõ ràng, có kiểm dịch.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế ngay, không tự ý dùng kháng sinh để tránh làm mờ triệu chứng và chậm trễ điều trị.