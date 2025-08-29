Ăn thủ lợn chưa chín, người đàn ông nguy kịch vì nhiễm liên cầu khuẩn

(VTC News) -

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 tiếp nhận người đàn ông 44 tuổi, trú tại xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng nguy kịch, sốt cao liên tục, lơ mơ, tím tái toàn thân, huyết áp tụt sâu.

Trước đó, anh được đưa đến Trung tâm Y tế Lục Nam cấp cứu sau khi có biểu hiện mệt mỏi, tức ngực, sốt cao. Anh vừa ăn món thủ lợn luộc nhưng chưa được nấu chín kỹ. Mặc dù được truyền dịch, hạ sốt, tình trạng bệnh nhân nhanh chóng xấu đi, buộc phải chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc nặng, lập tức tiến hành cấp cứu tích cực, truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch, sau đó chuyển vào khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để điều trị chuyên sâu.

Sau 9 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt: tỉnh táo, ăn uống được, hết sốt.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn, đồng thời xuất hiện dấu hiệu viêm màng não mủ. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn, viêm màng não mủ trên nền bệnh tăng huyết áp.

Các bác sĩ áp dụng phác đồ điều trị kháng sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kết hợp chăm sóc hồi sức tích cực.

Sau 9 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt: tỉnh táo, ăn uống được, hết sốt, các chỉ số xét nghiệm trở về bình thường, kết quả cấy máu âm tính. Bệnh nhân dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới, tiếp tục điều trị kháng sinh theo liệu trình tại địa phương.

Theo bác sĩ Thái Văn Tiệp, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, đây là trường hợp nhiễm liên cầu lợn thể nặng hiếm gặp, khi cùng lúc xuất hiện cả hai thể bệnh là nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não mủ. Nếu không được xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.

“Rất may bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sớm và điều trị đúng phác đồ nên đã vượt qua cơn nguy kịch”, bác sĩ Tiệp nói.

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn hay nội tạng lợn chưa được nấu chín kỹ.

Cần tuân thủ nguyên tắc “ăn chín, uống sôi” để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt là nhiễm liên cầu lợn. Khi có dấu hiệu sốt cao kéo dài, mệt mỏi, tím tái, rối loạn ý thức, người bệnh cần đến cơ sở y tế thay vì tự ý dùng thuốc tại nhà.