Nhếch nhác dự án đô thị mới ở Gia Lai bị chiếm dụng thành bãi đỗ xe

Được biết, Khu đô thị Long Vân có quy hoạch gần 1.380ha, trong đó, dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt dự án vào ngày 11/10/2018 với tổng mức đầu tư hơn 176 tỷ đồng (HĐND tỉnh phê duyệt là hơn 187 tỷ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2021. Dự án được bắt đầu thi công từ cuối tháng 12/2018 và đã hoàn thiện trên 96%, tuy nhiên phần còn lại do vướng công tác giải phóng mặt bằng tại các vị trí có tài sản, nhà cửa của doanh nghiệp nên được gia hạn đến năm 2026.