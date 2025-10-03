Nhếch nhác dự án đô thị mới ở Gia Lai bị chiếm dụng thành bãi đỗ xe

Khu đất đô thị ở Gia Lai bị cá nhân chiếm dụng làm bãi tập kết xe, thiết bị gây mất cảnh quan.
Khu đô thị Long Vân thuộc phường Quy Nhơn Bắc được quy hoạch thành trung tâm phát triển mới của tỉnh Gia Lai, được ví như thành phố thu nhỏ để cải thiện diện mạo đô thị trước lối vào trung tâm phố biển Quy Nhơn.
Tuy nhiên trong thời gian qua, một bãi tập kết xe, thiết bị án ngữ trên diện tích đất lớn thuộc khu đô thị, dọc bên tuyến đường nghìn tỷ đồng kết nối trung tâm Quy Nhơn đến Khu công nghiệp Becamex Vsip tại xã Canh Vinh.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, khu đất nằm trong khu đô thị mới Long Vân bị hai cá nhân chiếm dụng mặt bằng để làm bãi đậu xe, sửa xe tập kết hàng hoá và thiết bị.
Việc tự ý chiếm dụng mặt bằng để kinh doanh của hai ông V. và T. trong suốt thời gian dài khiến bộ mặt khu đô thị nhếch nhác, lộn xộn, gây mất mỹ quan. Đồng thời ảnh hưởng, cản trở tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật còn lại của dự án.
Xe thường xuyên ra vào bãi tập kết khiến mặt bằng khu đô thị bụi vào mùa nắng, lầy lội vào mùa mưa.
Các phương tiện, thiết bị tập kết để lộn xộn trong khu đô thị mới Long Vân.
Khu đất đô thị nghiễm nhiên trở thành gara ô tô.
Các phương tiện, thiết bị được tập kết lên cả vỉa hè, hành lang đường bộ gây ảnh hưởng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị.
Cống thoát nước trên vỉa hè thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Long Vân bị mất nắp và được che chắn tạm bợ bằng khối bê tông không an toàn.
Ông Ngô Tùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai thông tin, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản về việc khẩn trương triển khai phương án giải quyết vướng mắc 8 dự án tồn đọng kéo dài. Trong 8 dự án tồn đọng có công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Long Vân chuẩn bị tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện.
Đồng thời ngày 8/7/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai có văn bản phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Bắc yêu cầu hai cá nhân chiếm dụng đất khu đô thị phải di dời vật dụng, thiết bị và xe cộ, trả mặt bằng để tiếp tục thi công. Tuy nhiên đến nay gần 3 tháng trôi qua, theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News khu đất bị chiếm dụng vẫn chưa được giải tỏa.
"Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã yêu cầu hai hộ cá nhân nói trên không được đậu, đỗ xe tại khu đất và khẩn trương di dời vật dụng, thiết bị ra khỏi mặt bằng. Tuy nhiên, các cá nhân này vẫn không chấp hành, sắp tới đây trung tâm sẽ báo cáo UBND tỉnh xử lý dứt điểm bãi tập kết này", ông Ngô Tùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai thông tin.
Không chỉ nhếch nhác, lộn xộn trong khu đô thị mới Long Vân, ngay lối vào khu đô thị kết nối quốc lộ 1D cũng xuất hiện các thiết bị bồn lớn che chắn, khuất tầm nhìn và có dấu hiệu lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.
Được biết, Khu đô thị Long Vân có quy hoạch gần 1.380ha, trong đó, dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt dự án vào ngày 11/10/2018 với tổng mức đầu tư hơn 176 tỷ đồng (HĐND tỉnh phê duyệt là hơn 187 tỷ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2021. Dự án được bắt đầu thi công từ cuối tháng 12/2018 và đã hoàn thiện trên 96%, tuy nhiên phần còn lại do vướng công tác giải phóng mặt bằng tại các vị trí có tài sản, nhà cửa của doanh nghiệp nên được gia hạn đến năm 2026.