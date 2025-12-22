Nhặt được túi hàng, người phụ nữ đánh đập bắt nữ sinh quỳ xin mới chịu trả

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Phương Thị Nga (SN 1970; trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, khoảng 10h25 ngày 15/12, Nga đi chợ qua ngách 12 ngõ 31 Trần Quốc Hoàn. Tại đây, Nga phát hiện một gói hàng dưới gầm một chiếc xe máy điện. Quan sát xung quanh không có ai để ý, Nga liền lấy gói hàng rồi lái xe bỏ đi.

Phương Thị Nga tại cơ quan công an.

Chị T. (SN 2006; chủ gói hàng) phát hiện gói hàng bị mất nên đuổi theo. Khi đến ngách 1 ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, gói hàng bị rơi xuống, Nga liền dừng xe, cho gói hàng vào cốp xe máy. Chị T. đến xin lại nhưng Nga không đồng ý, chửi bới và đánh chị T.

Khi được mọi người can ngăn Nga mới bỏ ra. Tuy nhiên, thay vì trả lại tài sản, Nga liên tục chửi bới ép nạn nhân quỳ xin mới chịu trả đồ.

Nga không trả lại gói hàng cho chủ nhân còn đánh đập, bắt nạn nhân quỳ xin lỗi. (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó, đối tượng mở cốp xe lấy gói hàng ném thẳng vào mặt chị T. rồi tiếp tục đánh nạn nhân. Sự việc chỉ dừng lại khi có thêm sự can thiệp của người dân.

Sau khi nắm bắt thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, Công an phường Cầu Giấy khẩn trương xác minh và triệu tập Phương Thị Nga đến làm việc. Tại cơ quan công an, Nga khai nhận hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ, Nga từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.