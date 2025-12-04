Nhận hơn 150 triệu từ tài khoản lạ, người đàn ông Quảng Trị tìm người trả lại

Công an xã Vĩnh Hoàng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa hỗ trợ một công dân chuyển trả lại số tiền lớn cho người chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, khoảng 16h10 ngày 3/12, tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Đức Thi (51 tuổi, ngụ thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoàng) nhận được 155 triệu đồng từ 1 số tài khoản lạ mang tên TRAN DUY TUAN. Nghi ngờ người này chuyển nhầm số tiền lớn vào tài khoản, ông Thi gọi điện cho thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng, để trình báo.

Ông Nguyễn Đức Thi đến cơ quan công an trình báo việc nhận được số tiền lớn chuyển nhầm vào tài khoản và nhờ tìm người để trả lại. (Ảnh: Công an xã Vĩnh Hoàng)

Tiếp nhận thông tin, thiếu tá Hoàng Ngọc Minh hướng dẫn ông Thi đến cơ quan công an để làm các thủ tục. Ngay trong tối 3/12, ông Thi bàn giao lại toàn bộ số tiền nêu trên cho Công an xã Vĩnh Hoàng để tìm người chuyển nhầm, trả lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Vĩnh Hoàng nhanh chóng xác minh, làm rõ được chủ nhân của chủ tài khoản nói trên là anh Trần Duy Tuấn (39 tuổi, ngụ phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Sáng 4/12, anh Trần Duy Tuấn đến trụ sở Công an xã Vĩnh Hoàng để trình bày lại toàn bộ nội dung sự việc. Theo đó, do bất cẩn trong thao tác chuyển khoản, nên anh đã chuyển nhầm số tiền lớn nêu trên vào số tài khoản ông Thi. Anh Tuấn bày tỏ sự vui mừng khi nhận lại được số tiền chuyển nhầm và gửi lời biết ơn sâu sắc đến ông Nguyễn Đức Thi và Công an xã Vĩnh Hoàng.

Trước đó, Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận trình báo của một người dân về việc thấy 4,5 chỉ vàng trong quần áo quyên góp từ thiện. Qua kiểm tra, số vàng này gồm một dây chuyền và hai nhẫn.

Cụ thể,trong quá trình phân loại áo quần được quyên góp để hỗ trợ bà con đồng bào bị lũ lụt Nam Trung Bộ, bà Hoàng Thị Triều (67 tuổi, trú xã Vĩnh Linh) phát hiện tài sản gồm 1 hộp trang sức chứa 2 nhẫn tròn kim loại màu vàng, 1 dây chuyền kim loại và 1 mặt tượng đá bọc kim loại màu vàng, ước khoảng 4 chỉ vàng.

Ngay sau đó, bà Triều cùng nhóm thiện nguyện đăng thông tin lên mạng xã hội, đồng thời trình báo Công an xã Vĩnh Linh nhờ xác minh trả lại người để quên.Qua xác minh, chủ nhân số tài sản trên là chị Phạm Thị H. (trú tại thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị).

Công an xã Vĩnh Linh sau đó mời người bỏ quên tài sản lên đối chiếu và trao trả toàn bộ. Hiện bà Triều cùng nhóm thiện nguyện tiếp tục quyên góp, phân loại, đóng gói quần áo, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân vùng lũ lụt ở Nam Trung Bộ.