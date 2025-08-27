Nhẫn đính hôn kim cương của Taylor Swift giá bao nhiêu?

(VTC News) -

Chiếc nhẫn đính hôn của Taylor Swift là món trang sức đặc biệt do chính Travis Kelce thiết kế, với sự hỗ trợ của chuyên gia kim hoàn Kindred Lubeck, và đang được giới kim hoàn quốc tế hết lời ca ngợi.

Nhẫn kim cương của Taylor Swift được định giá lên đến hàng triệu USD.

Theo nhiều chuyên gia, chiếc nhẫn mang phong cách cổ điển, gợi nhớ đến thời Victoria, với khung vàng 18k chế tác thủ công tinh xảo. Viên kim cương chính được cắt kiểu antique cushion, nặng khoảng 8–9 carat, màu F, độ tinh khiết VS1, gắn bằng chấu nhọn tinh tế. Phần thân nhẫn còn được điểm xuyết thêm các viên kim cương nhỏ và chi tiết chạm khắc tỉ mỉ, tăng vẻ sang trọng.

Benjamin Khordipour – chuyên gia của Estate Diamond Jewelry – đánh giá đây là “chiếc nhẫn cầu hôn đẹp nhất của người nổi tiếng trong năm nay”, với giá trị ước tính 550.000 USD. Trong khi đó, Ajay Anand (CEO Rare Carat) nhận định viên kim cương có thể trị giá gần 1 triệu USD do thuộc dạng old mine brilliant, kỹ thuật cắt thịnh hành từ thế kỷ 18–19, nổi tiếng với độ lấp lánh lãng mạn và tính hiếm có.

Một số chuyên gia đưa ra mức định giá cao hơn. George Khalife (nghệ danh George the Jeweler) cho rằng viên đá có thể nặng tới 20 carat, đưa tổng giá trị chiếc nhẫn lên khoảng 3,5–5 triệu USD. Anh nhấn mạnh: “Kim cương old mine cực kỳ hiếm và gần như không còn được khai thác theo cách thủ công thế này. Thiết kế mang nét cổ điển, tinh tế, rất hợp với Taylor Swift".

Travis Kelce đã cầu hôn Taylor Swift 2 tuần trước.

Ngoài yếu tố giá trị, nhiều nhà kim hoàn cho rằng điểm đặc biệt nhất của chiếc nhẫn chính là sự độc nhất vô nhị. Mỗi viên kim cương kiểu cổ đều khác nhau, khiến trang sức không chỉ mang vẻ đẹp xa hoa mà còn chứa đựng dấu ấn cá nhân, giống như chính Taylor Swift.

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu hẹn hò từ mùa hè 2023 và nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất của làng giải trí Mỹ.

Trên sân cỏ, Travis là ngôi sao sáng giá của NFL, giữ vị trí tight end được trả lương cao nhất, với bản hợp đồng gia hạn 2 năm cùng Kansas City Chiefs trị giá 34,5 triệu USD và khối tài sản khoảng 70 triệu USD (Forbes).

Trong khi đó, Taylor Swift đang ở đỉnh cao sự nghiệp, không chỉ là ca sỹ giàu nhất thế giới mà còn là biểu tượng văn hóa với khối tài sản 1,6 tỷ USD.