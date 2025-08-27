Taylor Swift đính hôn với ngôi sao bóng bầu dục

(VTC News) -

Taylor Swift và Travis Kelce vừa thông báo đã đính hôn. Trong loạt ảnh đăng tải hôm 26/8, nữ ca sĩ khoe khoảnh khắc lãng mạn khi được bạn trai quỳ gối trao nhẫn giữa khu vườn ngập tràn hoa.

“Cô giáo dạy tiếng Anh và thầy dạy thể dục của bạn sắp kết hôn”, Taylor Swift viết hóm hỉnh dưới bài đăng. Ở bức ảnh khác, chủ nhân hit Cruel Summer trao nụ hôn nồng nhiệt cho bạn trai, không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Taylor Swift nhận lời cầu hôn của bạn trai sau hơn 2 năm hẹn hò.

Nữ ca sĩ còn chia sẻ cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn xa hoa với viên kim cương cắt kiểu mỏ cổ điển, gắn trên khung vàng sang trọng. Theo nguồn tin, Travis Kelce tự thiết kế món trang sức đặc biệt này với sự hỗ trợ của chuyên gia kim hoàn Kindred Lubeck.

Bài đăng nhanh chóng gây bão với hơn 20 triệu lượt thích và tám triệu lượt chia sẻ. Tin tức cặp đôi “về chung một nhà” phủ sóng khắp các mặt báo quốc tế và mạng xã hội. Hàng loạt đồng nghiệp, người hâm mộ gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự bất ngờ.

Đáng chú ý, màn cầu hôn diễn ra chỉ hai tuần sau khi Taylor Swift công bố album phòng thu thứ 12 The Life of a Showgirl, dự kiến ra mắt tháng 10 tới.

Taylor Swift và Travis Kelce bị bắt gặp hẹn hò từ mùa hè 2023, sau khi nữ ca sĩ tham dự một buổi concert tại Kansas – nơi Kelce thi đấu. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào tháng 9/2023 và nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất Hollywood.

Chiếc nhẫn cầu hôn do chính Travis Kelce thiết kế với sự giúp đỡ của chuyên gia kim hoàn Kindred Lubeck.

Trong suốt mùa giải NFL 2024, Taylor Swift nhiều lần có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai, trong khi Kelce cũng thường xuyên xuất hiện tại các buổi diễn thuộc The Eras Tour của bạn gái. Họ còn từng cùng nhau lên sân khấu, thể hiện sự gắn bó cả trong âm nhạc lẫn thể thao.

Sau khi Taylor Swift kết thúc The Eras Tour cuối năm 2024 và Kelce hoàn thành trận Super Bowl đầu năm 2025, cả hai hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Nhiều nguồn tin tiết lộ họ dành thời gian đi du lịch, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng đời sống riêng tư.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ hồi tháng 8, Kelce gọi Taylor Swift là “bạn đồng hành” và khẳng định cả hai luôn ủng hộ, tôn trọng sự nghiệp của nhau.

Taylor Swift, 36 tuổi, được mệnh danh là “công chúa nhạc đồng quê” trước khi trở thành siêu sao nhạc pop toàn cầu. Cô sở hữu 14 giải Grammy, 30 giải VMAs cùng khối tài sản 1,6 tỷ USD (Forbes).

Trong khi đó, Travis Kelce, bằng tuổi bạn gái, là ngôi sao bóng bầu dục hàng đầu, ba lần vô địch Super Bowl cùng đội Kansas City Chiefs