Nhân chứng kể giây phút xe bồn phát nổ như bom ở Hưng Yên

Vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ như bom tại Hưng Yên khiến cabin bị xé toạc, nhà dân lân cận hư hại, lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường suốt đêm.

