Nhà Trắng tuyên bố chính phủ Mỹ sắp đóng cửa vào ngày 1/10

(VTC News) -

Một bản ghi nhớ do Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) phát đi cho biết mức ngân sách hiện tại của liên bang sẽ “hết hạn vào lúc 11h59 tối nay (30/9)”.

“Thật đáng tiếc, các thượng nghị sĩ Dân chủ đang chặn việc thông qua H.R. 5371 tại Thượng viện vì những yêu sách chính sách vô lý, bao gồm 1.000 tỷ USD chi tiêu mới”, bản ghi nhớ viết.

Bản ghi nhớ cũng nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ dự luật chi tiêu ngắn hạn của phe Cộng hòa, gọi là nghị quyết tiếp tục (CR), nhằm duy trì chi tiêu liên bang thêm bảy tuần trong khi các nhà lập pháp tiếp tục thương lượng các ưu tiên cho ngân sách năm tài khóa 2026.

“Tuy nhiên, hiện đã rõ ràng rằng phe Dân chủ sẽ ngăn cản việc thông qua nghị quyết này trước 11h59 tối nay và buộc chính phủ phải đóng cửa. Do đó, các cơ quan liên quan cần thực hiện ngay kế hoạch đóng cửa có trật tự”, bản ghi nhớ nêu.

(Ảnh minh họa)

OMB cho biết sẽ phát hành một bản ghi nhớ tiếp theo khi dự luật chi tiêu được Tổng thống Trump thông qua và ký thành luật, từ đó khôi phục toàn bộ hoạt động liên bang.

Dự luật CR do Cộng hòa bảo trợ thất bại tại Thượng viện tối 29/9, khi không đạt được ngưỡng 60 phiếu cần thiết để tiến tới tranh luận. Kết quả bỏ phiếu là 55-45, trong đó ba thượng nghị sĩ thuộc phe Dân chủ bỏ phiếu cùng Cộng hòa.

Thượng nghị sĩ Rand Paul (Cộng hòa - Kentucky) là nghị sĩ duy nhất bên Cộng hòa bỏ phiếu phản đối dự luật.

Các nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện, dưới sự lãnh đạo của ông Chuck Schumer (Dân chủ - New York), đã đồng loạt bỏ phiếu chống nghị quyết của đảng Cộng hòa. Đây là lần thứ hai trong tháng này phe Dân chủ chặn bước tiến của dự luật.

Đảng Dân chủ cũng tìm cách thúc đẩy một dự luật thay thế, nhưng cũng bị Thượng viện do Cộng hòa chiếm ưu thế ngăn chặn.

Dự luật CR do phe Dân chủ bảo trợ sẽ duy trì chính phủ mở cửa đến ngày 31/10, đồng thời bổ sung một loạt ưu tiên mà phe Cộng hòa cho là thiên lệch. Kế hoạch chi tiêu này bao gồm hủy bỏ các cắt giảm Medicaid trong đạo luật One Big, Beautiful Bill của Cộng hòa, đồng thời khôi phục ngân sách truyền thông cho NPR và PBS đã bị chính quyền Trump cắt giảm trước đó trong năm.

Tổng thống Trump và chính quyền của ông có quyền tự quyết rộng rãi đối với các thay đổi trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Tuy nhiên, nhiều khả năng hàng nghìn nhân viên chính phủ sẽ bị tạm nghỉ không lương, trong khi một số khác phải tiếp tục làm việc mà không được trả lương cho đến khi ngân sách được khôi phục. Hàng loạt cơ quan và dịch vụ liên bang cũng có thể bị ngừng hoạt động.

Một số công chức liên bang có thể mất việc vĩnh viễn, sau khi Giám đốc OMB Russ Vought hồi đầu tháng đã cảnh báo các cơ quan cần chuẩn bị kế hoạch sa thải hàng loạt trong trường hợp chính phủ đóng cửa.

Diễn biến này xảy ra sau cuộc họp tại Nhà Trắng giữa bốn lãnh đạo cao nhất của hai đảng tại Quốc hội với Tổng thống Trump nhằm tìm hướng đi cho ngân sách liên bang, nhưng cuộc gặp kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.