Tại sao Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bí mật gặp hàng trăm tướng lĩnh?

Tuần trước, một phần của tài liệu, được soạn thảo dưới sự giám sát của Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Chính sách Elbridge Colby, bị rò rỉ cho Politico. Trước sự kinh ngạc của giới chuyên môn Washington, tài liệu này ám chỉ sự thay đổi chiến lược đáng kể.

Theo đó Mỹ sẽ giảm dần ưu tiên cho các khu vực chịu trách nhiệm ở châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để tập trung vào phòng thủ ở Tây bán cầu.

Tái cấu trúc các ưu tiên chiến lược

Truyền thông Mỹ đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng (sắp tới dự kiến là "Bộ trưởng Chiến tranh") Pete Hegseth ra lệnh tổ chức cuộc họp bí mật tại Quantico, Virginia vào ngày 30/9, với sự tham dự của tất cả các tướng lĩnh, sĩ quan chỉ huy và các thành viên chủ chốt trong ban tham mưu Mỹ đóng quân ở khắp nơi trên thế giới.

Cuộc họp nhằm thảo luận về đề xuất bản ghi nhớ chiến lược an ninh quốc gia với thay đổi lớn so với chiến lược tổng thể 80 năm của Mỹ.

Ngoài việc đề xuất tái tổ chức các ưu tiên và nguồn lực chiến lược của Mỹ, dự kiến ​​ông Hegseth có thể sẽ đưa ra thay đổi nhằm vào các bộ tư lệnh tác chiến. Thậm chí, các vị trí cấp cao nhất của quân đội có khả năng phải nghỉ hưu hoặc bị sa thải.

Một số ý kiến cho rằng Tổng thống Donald Trump - người vốn có mối quan hệ căng thẳng với một số cựu tướng lĩnh – phản đối các đô đốc và tướng lĩnh bị coi là theo chủ nghĩa "thức tỉnh" (woke) và quá ủng hộ các ưu tiên khác ngoài quân sự, chẳng hạn như chống biến đổi khí hậu.

Tất nhiên, vẫn còn phải chờ xem liệu đây có thực sự là nội dung của cuộc họp hay không. Đồng thời, thời điểm của cuộc họp này trùng khớp chặt chẽ với việc Lầu Năm Góc sắp công bố tài liệu chiến lược quốc gia mới, vốn gây nhiều tranh cãi.

"Kế hoạch Chỉ huy Thống nhất"

Dù ông Trump không thể loại bỏ các đơn vị chỉ huy tác chiến - chỉ Quốc hội mới có thể làm điều đó, theo Đạo luật Goldwater-Nichols - nhưng tổng thống có thể buộc sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của các đơn vị chỉ huy tác chiến khác nhau theo quyền hạn của Điều II Hiến pháp Mỹ.

Cùng với đó là Kế hoạch Chỉ huy Thống nhất (UCP), một tài liệu do Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) soạn thảo hai năm một lần, thiết lập các nhiệm vụ, trách nhiệm và khu vực địa lý của đơn vị chỉ huy tác chiến. Việc thay đổi thứ tự ưu tiên có thể được thực hiện thông qua UCP.

Bộ trưởng Hegseth đã từng sử dụng UCP vào tháng 5. Vào thời điểm đó, ông Hegseth đã chỉ đạo một cuộc đánh giá toàn diện về UCP hiện hành và ra lệnh cho Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tập trung vào việc giảm số lượng sĩ quan cấp cao. Ông Hegseth tuyên bố rằng cuộc đánh giá UCP là "toàn diện nhất về UCP kể từ Đạo luật Goldwater-Nichols năm 1986".

Ông Hegseth tuyên bố rằng chính sách này bao gồm "ít tướng hơn, nhiều lính Mỹ hơn" và đặt mục tiêu giảm ít nhất 20% số lượng các vị trí tướng và đô đốc bốn sao, cũng như giảm 10% số lượng sĩ quan cấp tướng và sĩ quan cấp cao. Ngoài ra, cuộc đánh giá này dự kiến ​​sẽ mang lại sự tái tổ chức cơ bản và những thay đổi sâu rộng về mặt cơ cấu.

Một số đề xuất bao gồm việc hợp nhất các bộ tư lệnh, chẳng hạn như Bộ Tư lệnh Châu Âu (EUCOM) và Bộ Tư lệnh Châu Phi (AFRICOM), cũng như sáp nhập Bộ Tư lệnh Phương Bắc (NORTHCOM) và Bộ Tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM).

Kết quả đánh giá UCP của ông Hegseth có thể sẽ được công bố tại cuộc họp ngày 30/9.