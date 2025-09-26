Mỹ triệu tập trăm tướng lĩnh dự cuộc họp bất thường

(VTC News) -

CNN dẫn lời một số quan chức đưa tin cuộc họp dự kiến ​​tổ chức tại căn cứ quân sự ở Quantico, bang Virginia. Tuy nhiên, không ai biết cuộc họp sẽ đề cập đến vấn đề gì hoặc tại sao cuộc họp này lại đột nhiên được thêm vào lịch.

Một nguồn tin thân cận thông tin thêm họ nghe nhiều giả thuyết khác nhau liên quan đến cuộc họp lần này, từ việc kiểm tra thể lực theo nhóm đến việc nhận báo cáo tóm tắt về tình hình của Bộ Quốc phòng cho đến việc sa thải hàng loạt sĩ quan, nhưng bất kể lý do là gì thì việc triệu tập đột ngột nhiều sĩ quan quân đội cấp cao như vậy là rất bất thường.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Getty)

Một số quan chức cũng bày tỏ lo ngại về an ninh khi có quá nhiều sĩ quan cấp cao cùng lúc ở một nơi. Theo thông tin của CNN, trừ khi ông Hegseth có kế hoạch công bố "chiến dịch quân sự mới với quy mô lớn hoặc cuộc cải tổ toàn diện cơ cấu chỉ huy quân sự, tôi không thể nghĩ ra lý do chính đáng nào cho việc này".

Tờ Washington Post là tờ đầu tiên đưa tin về cuộc họp này vào sáng 25/9 (giờ địa phương). Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell xác nhận ông Hegseth sẽ "phát biểu trước các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới", nhưng không nêu chi tiết.

Trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Donald Trump trả lời câu hỏi về cuộc họp sắp tới bằng câu nói: "Thật tuyệt vời khi mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến đây để gặp nhau phải không?".

Ông Trump cho biết cuộc họp này ít nhất sẽ có một phần liên quan đến việc xem xét lại thiết bị quân sự.

“Chúng tôi có những thiết bị tốt nhất thế giới. Rất nhiều tướng lĩnh muốn có mặt ở đây. Họ cũng sẽ tham quan địa điểm lắp đặt thiết bị. Họ sẽ nói về những vũ khí mới nhất", ông Trump nhấn mạnh.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump sa thải hàng loạt tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao kể từ khi nhậm chức vào tháng 1. Hồi tháng 5, ông Hegseth cũng ra lệnh cho Bộ Quốc phòng cắt giảm ít nhất 20% số lượng tướng lĩnh và đô đốc 4 sao.