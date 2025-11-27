Người đẹp Colombia đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2025

(VTC News) -

Chung kết Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế) diễn ra tối 27/11 tại Nhật Bản. Cuộc thi khép lại với chiến thắng thuyết phục của người đẹp đến từ Colombia Catalina Duque Abréu.

Tại đêm chung kết, ban giám khảo cũng công bố các danh hiệu Á hậu, lần lượt thuộc về đại diện Zimbabwe (Á hậu 1), Bolivia (Á hậu 2), Indonesia (Á hậu 3) và Philippines (Á hậu 4).

Thanh Thuỷ trao lại ngôi vị Hoa hậu cho người đẹp Catalina Duque Abréu.

Tân hoa hậu sinh năm 1999 tại Miami (Mỹ) trong gia đình gốc Medellín, Antioquia. Cô có nền tảng học vấn nổi bật, tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học EAFIT (Medellín).

Ngay từ đầu cuộc thi, cô gây ấn tượng ngay từ đầu bởi vẻ đẹp rực rỡ, phong thái tự tin và khả năng giao tiếp linh hoạt. Người đẹp thông thạo ba ngôn ngữ gồm Tây Ban Nha, Anh và Bồ Đào Nha.

Trước khi đến với Miss International, Catalina từng đăng quang Miss Antioquia 2024, sau đó giành ngôi Miss Colombia 2024 tại Cartagena, mang về chiếc vương miện đầu tiên cho quê nhà sau 28 năm. Hình ảnh của cô được truyền thông Colombia mô tả là “biểu tượng của thiện chí và hoạt động cộng đồng”, phù hợp với tinh thần của đấu trường sắc đẹp quốc tế này.

Thành tích của Catalina nối dài chuỗi phong độ ấn tượng của Colombia tại đấu trường Miss International. Năm 2023, đại diện nước này Sofía Osío từng giành ngôi Á hậu 1.

Trong khi đó, đại diện Việt Nam - Nguyễn Ngọc Kiều Duy gây nhiều tiếc nuối khi phải dừng chân rất sớm, không có tên trong top 20.

Cô đạt thành tích xếp thứ hai ở hạng mục Trang phục dân tộc, nhưng không đủ để tiến sâu hơn. Trên trang cá nhân, Kiều Duy gửi lời xin lỗi và bày tỏ sự tiếc nuối vì chưa thể mang về kết quả như kỳ vọng.

Năm nay, Kiều Duy thể hiện trọn vẹn các phần thi tại Miss International 2025, nhưng mức độ nổi bật của cô vẫn chưa đủ để tạo lợi thế, nhất là khi nhiều thí sinh khác được đánh giá cao hơn.

Trước thềm chung kết, chuyên trang sắc đẹp Missosology đưa ra bảng dự đoán top 20 gồm Tây Ban Nha, Peru, Malaysia, Venezuela, Colombia, Canada… Kiều Duy hoàn toàn vắng mặt trong bảng dự đoán này.

Miss International (Hoa hậu Quốc tế) ra đời năm 1960, là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới bên cạnh Miss World và Miss Universe. Năm 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang tại đấu trường nhan sắc này.