Người dân xếp hàng mua bánh Trung thu truyền thống ở Hà Nội

Anh Phạm Hải Đăng chủ cửa hàng cho biết: "Thực tế năm nay cơ sở có phần chững hơn so với mọi năm, nhưng lượng khách quen vẫn ổn định nên sản xuất không bị ảnh hưởng, lượng khách mua sớm từ đầu tháng, đều đặn hơn thay vì chờ sát ngày. Do đặc thù bánh cổ truyền không dùng chất bảo quản, chỉ để được 3-5 ngày nên cơ sở làm đến đâu bán đến đó, không sản xuất trước".