Người dân TP.HCM đổ xô mua bánh ú, lá xông dịp Tết Đoan Ngọ
(VTC News) -
Nhiều khu chợ ở TP.HCM nhộn nhịp người mua bánh ú, lá xông dịp Tết Đoan Ngọ năm nay.
Càng gần ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch (Tết Đoan ngọ), các khu chợ truyền thống tại TP.HCM càng nhộn nhịp người mua sắm. Bánh ú tro, cơm rượu và những bó lá xông trở thành các mặt hàng được nhiều người dân tìm mua để chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ.
Các loại bánh ú tro trên thị trường ngày càng đa dạng với nhiều lựa chọn từ bánh ú truyền thống đến bánh ú nhân đậu trứng muối. Sự phong phú này giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn cho mâm cúng ngày Tết Đoan Ngọ.
Hàng nghìn chiếc bánh ú được các tiểu thương chuẩn bị cho mùa bán cao điểm trong năm. Dù sức mua có biến động, đây vẫn là một trong những mặt hàng truyền thống bán chạy nhất dịp Tết Đoan Ngọ.
Theo các tiểu thương, phần lớn nguyên liệu làm bó lá xông được thu hái từ các vùng quê miền Tây. Để có đủ các loại lá theo đúng phong tục, người bán phải đi nhiều nơi, từ bờ ao, bờ sông đến các khu vườn dân sinh.
Xôi, cơm rượu cũng được bày bán đa dạng với nhiều mức giá từ 30.000 - 40.000 đồng/phần.
Dù cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi, nhiều gia đình tại TP.HCM vẫn duy trì thói quen chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ như một cách gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.