Người dân Thanh Hóa bàng hoàng trong bão số 10 Bualoi

(VTC News) -

Bão số 10 Bualoi quét qua Thanh Hóa khiến nhà cửa tốc mái, cây cối đổ rạp, hoa màu mất trắng... thiệt hại nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây.

NHÓM PHÓNG VIÊN
