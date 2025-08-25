Đóng

Ngư dân Quảng Trị xót xa nhìn bè cá trôi dạt, thiệt hại hàng tỷ đồng

(VTC News) -

Nhiều bè nuôi cá của ngư dân Quảng Trị bị sóng đánh bật neo trôi dạt, nhiều lồng hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Trang Anh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới