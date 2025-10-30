Nghìn người đội mưa 'vá' bờ kè bị sóng đánh tan tác ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng ngập sâu. Hàng trăm hộ dân chịu thiệt hại nặng nề về tài sản, sinh hoạt bị gián đoạn. Đáng chú ý, bờ kè An Lương bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến hàng chục hộ dân sinh sống gần đó.

Cả nghìn người được huy động để "vá" bờ kè sạt lở.

Sau khi lực lượng chức năng cùng nhân dân địa phương vừa khắc phục xong 2 điểm sạt lở, sụt lún nặng trong buổi chiều 29/10 thì đến tối cùng ngày, do ảnh hưởng của nước lũ dâng cao kết hợp với triều cường, một điểm sạt lở mới lại bất ngờ xuất hiện, uy hiếp nghiêm trọng tuyến kè và khu dân cư lân cận.

Trước tình hình nguy cấp, xã Duy Nghĩa đã huy động toàn lực với khoảng 1.000 người gồm cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 315, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và nhân dân các thôn trên địa bàn chung tay gia cố tuyến kè.

Từ đêm 29 đến hiện tại, người dân và các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp gia cố tạm thời, lấp các điểm sạt lở bằng đá, bao cát...

Bất chấp mưa nặng hạt, nhiều người vẫn đang khẩn trương gia cố bờ kè.

Trưa 30/10, kiểm tra thực tế tình trạng sạt lở tại bờ kè An Lương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia sẻ, động viên các lực lượng đang ngày đêm khắc phục sự cố, gia cố các điểm sạt lở, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và sớm ổn định cuộc sống cho người dân địa phương.