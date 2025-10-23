Cận cảnh sóng lớn cuộn trào công phá bờ kè, đánh nát vỉa hè ven sông Hàn

Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ cho hay từ ngày 23/10 đến ngày 28/10, trên các sông thuộc TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức BĐ1 đến BĐ2, có nơi trên BĐ2; sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ1 đến BĐ2. Đơn vị này cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi TP Đà Nẵng.