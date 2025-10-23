Đóng

Cận cảnh sóng lớn cuộn trào công phá bờ kè, đánh nát vỉa hè ven sông Hàn

Tuyến bờ kè ven sông Hàn ở Đà Nẵng bị sóng to, gió lớn công phá; vỉa hè đường Như Nguyệt chạy doc theo khúc sông gần cầu Thuận Phước bị phá tan hoang.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 12 (tên quốc tế Fengshen), sóng lớn cao 3-4m liên tục công phá tuyến bờ kè đường Như Nguyệt - khu vực gần cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sáng nay (23/10), Đà Nẵng xuất hiện mưa nhỏ. Mặc dù không khí lạnh khiến bão số 12 tan, áp thấp nhiệt đới suy yếu nhanh và không có khả năng đi vào đất liền nhưng đoạn kè chạy dọc theo sông Hàn vẫn đang bị sóng dữ công phá.

Nhiều đợt sóng tràn qua lan can, vượt mép kè rồi tràn lên vỉa hè đường Như Nguyệt.

Bờ kè và gạch lót vỉa hè bị sóng dữ "ngoạm" tan nát, tạo nên hình ảnh ngổn ngang.

Vỉa hè đường Như Nguyệt lởm chởm gạch đá do bị sóng phá nát.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, ngăn người và phương tiện di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

 Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ cho hay từ ngày 23/10 đến ngày 28/10, trên các sông thuộc TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức BĐ1 đến BĐ2, có nơi trên BĐ2; sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ1 đến BĐ2.  Đơn vị này cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi TP Đà Nẵng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay (23/10), sau khi đi vào vùng biển ven bờ khu vực TP Huế - Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 12 Fengshen) đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Lúc 7h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, suy yếu và tan dần.

