Cận cảnh sóng lớn cuộn trào công phá bờ kè, đánh nát vỉa hè ven sông Hàn
Tuyến bờ kè ven sông Hàn ở Đà Nẵng bị sóng to, gió lớn công phá; vỉa hè đường Như Nguyệt chạy doc theo khúc sông gần cầu Thuận Phước bị phá tan hoang.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay (23/10), sau khi đi vào vùng biển ven bờ khu vực TP Huế - Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 12 Fengshen) đã suy yếu thành một vùng áp thấp.
Lúc 7h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).
Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, suy yếu và tan dần.