Nghẹt thở khoảnh khắc hải quân Mỹ đu dây, đổ bộ tàu Iran trong đêm

(VTC News) -

Khoảnh khắc Hải quân Mỹ đổ bộ tàu Iran trong đêm. (Video: CENTCOM)

Trong bài đăng trên X, CENTCOM cho biết lính thủy đánh bộ Mỹ rời tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS SPRUANCE bằng trực thăng, trước khi lên tàu và chiếm giữ tàu chở hàng TOUSKA mang cờ Iran. Video cũng cho thấy trực thăng bay lượn trên tàu chở hàng và cảnh quay từ trên cao quay thẳng xuống các container kim loại bên dưới.

Thông báo tiết lộ thêm tàu TOUSKA "không tuân thủ cảnh báo lặp đi lặp lại" trong suốt 6 giờ. Iran cũng tuyên bố sẽ trả đũa đối với điều mà họ gọi là "hành vi cướp biển có vũ trang".

Chiến hạm USS SPRUANCE nổ súng và chặn bắt tàu chở hàng của Iran là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke. Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết tàu ngầm USS SPRUANCE bắn "nhiều phát đạn" từ khẩu pháo 5 inch vào phòng máy của tàu chở hàng TOUSKA mang cờ Iran để vô hiệu hóa nó. Sau đó, lính thủy đánh bộ Mỹ lên tàu Touska và giành quyền kiểm soát.

Theo bản thông tin của Hải quân, khẩu pháo 5 inch của tàu USS SPRUANCE được thiết kế để sử dụng chống lại tàu chiến, máy bay và mục tiêu trên đất liền. Được đưa vào sử dụng lần đầu tiên năm 1971, pháo Mark 45 có tầm bắn 15 dặm với đạn dược thông thường.

Đây là một loại vũ khí hoàn toàn tự động và có thể bắn từ 16 đến 20 viên đạn mỗi phút từ hộp tiếp đạn 20 viên, sau đó có thể được nạp lại bởi thành viên thủy thủ đoàn ở dưới boong để sử dụng tiếp.

Con tàu mang theo nhiều loại vũ khí khác, bao gồm ngư lôi, tên lửa Tomahawk để tấn công mục tiêu trên bộ, tên lửa đánh chặn Standard để phòng thủ tên lửa đạn đạo và tên lửa Sea Sparrow để phòng thủ tên lửa cùng máy bay tầm ngắn.

Tàu USS SPRUANCE có trọng tải khoảng 9.000 tấn, dài hơn 500 feet và có thủy thủ đoàn 329 người. Nó gia nhập hạm đội vào năm 2011, hiện đang hoạt động như một phần của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và có cảng nhà tại San Diego.

Tàu USS SPRUANCE được đặt theo tên của Đô đốc Raymond Spruance, chỉ huy tàu sân bay của Mỹ trong Trận Midway thời Thế chiến II. Trong trận chiến đó, Hải quân Mỹ đánh chìm 4 tàu sân bay của Nhật Bản, làm thay đổi cục diện chiến tranh ở Thái Bình Dương.