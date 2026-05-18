Mẹo làm mát nhà thông minh chỉ bằng quạt điện trong ngày 'nắng điên đảo'

Khi những đợt nắng nóng mùa hè đỉnh điểm tràn về, chiếc quạt điện trở thành cứu cánh thân thuộc nhất trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta thường có thói quen bật quạt ở mức công suất cao nhất và hướng thẳng vào người khi cảm thấy oi bức.

Thực tế, cách làm này chỉ mang lại cảm giác mát mẻ tức thì nhưng lại khiến không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt hơn, do động cơ quạt sinh nhiệt và luân chuyển chính luồng khí nóng quanh phòng.

Chiếc quạt là vật dụng quen thuộc mùa hè, nhưng nhiều người chưa dùng đúng cách. (Ảnh: Seek)

Cách làm mát nhà bằng quạt điện cực hiệu quả

Để chiếc quạt giải nhiệt hiệu quả, bạn cần hiểu rõ cơ chế lưu thông không khí và áp dụng những mẹo làm mát nhà với những sắp đặt thông minh dưới đây.

Đặt quạt hướng ra cửa sổ

Vào ban ngày, nhiệt độ ngoài trời thường cao hơn trong nhà, nhưng khi đêm xuống, không khí bên ngoài sẽ hạ nhiệt nhanh hơn. Nhiều người có thói quen đóng kín cửa và bật quạt thổi vào giường, vô tình giữ lại lượng khí nóng tích tụ từ ban ngày trong các bức tường.

Thay vào đó, bạn hãy đảo ngược quy trình bằng cách đặt quạt hướng mặt ra phía cửa sổ hoặc cửa ra vào khi trời bắt đầu mát. Cơ chế này hoạt động dựa trên nguyên lý khí động học. Quạt sẽ đóng vai trò như một máy hút, đẩy toàn bộ không khí nóng, oi bức từ trong phòng ra ngoài.

Hướng quạt ra ngoài giúp đẩy khí nóng trong phòng ra. (Ảnh: Stuff)

Đồng thời, áp suất giảm trong phòng sẽ tự động kéo luồng không khí mát mẻ, trong lành từ bên ngoài tràn vào qua các khe hở hoặc cửa sổ khác. Bạn làm cách này khoảng 30 phút trước khi ngủ giúp hạ nhiệt độ phòng một cách tự nhiên và bền vững, mang lại giấc ngủ sâu mà không bị ngột ngạt.

Dùng đá lạnh và muối hạt

Nếu chỉ bật quạt thông thường trong những ngày nhiệt độ chạm ngưỡng 40℃, bạn sẽ chỉ cảm thấy như đang ngồi trước một lò sấy vì quạt liên tục thổi ra gió nóng. Để giảm nhiệt độ của luồng gió, bạn có thể tự chế một hệ thống làm mát bằng đá lạnh ngay tại nhà.

Bạn chuẩn bị một hoặc hai bát đá lớn, đặt ngay phía trước lồng quạt sao cho luồng gió thổi qua bề mặt đá. Để hơi lạnh giữ được lâu hơn, một mẹo nhỏ là rắc thêm một ít muối hạt lên khay đá. Muối có tác dụng làm giảm điểm đóng băng của nước, khiến đá lâu tan hơn đáng kể so với thông thường.

Khi quạt hoạt động, gió sẽ mang theo hơi nước mát lạnh từ đá bốc lên, lan tỏa khắp căn phòng và làm giảm nhiệt độ không khí từ 2 đến 3 độ C một cách nhanh chóng. Sau khi đá tan, bạn có thể tái sử dụng phần nước đó để lau sàn, giúp tăng thêm hiệu quả làm mát không gian.

Dùng đá lạnh giúp luồng gió quạt thêm mát mẻ. (Ảnh: DIY Love)

Đặt quạt cách xa cửa sổ

Khi muốn đón gió từ bên ngoài vào nhà trong những ngày hè, vị trí đặt quạt quyết định rất lớn đến hiệu quả làm mát. Thay vì đặt quạt sát sạt vào bậu cửa sổ, bạn hãy kéo quạt lùi sâu vào trong phòng, cách cửa sổ một khoảng từ 1 đến 1,5m.

Khoảng cách này tạo điều kiện cho hiệu ứng Venturi xuất hiện. Khi luồng gió từ quạt di chuyển qua khoảng không gian trống, nó sẽ kéo theo một lượng không khí xung quanh cùng chuyển động. Quạt sẽ tạo ra một luồng áp suất mạnh hơn, giúp dòng lưu thông không khí diễn ra nhanh và mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần.

Cách sắp xếp này giúp tối ưu hóa lượng gió trao đổi, khiến căn phòng trở nên thông thoáng, dễ chịu mà không cần phải đầu tư thêm các thiết bị thông gió đắt tiền.

Sử dụng quạt đôi

Đối với những căn phòng có thiết kế khép kín, nhỏ hẹp hoặc các căn hộ chung cư chỉ có một mặt thoáng, một chiếc quạt đơn lẻ thường không đủ sức làm dịu mát không gian. Lúc này, phương pháp sử dụng cặp quạt đôi hoạt động theo cơ chế "kéo - đẩy" sẽ là giải pháp tối ưu nhất để giải quyết triệt để tình trạng ứ đọng nhiệt.

Bạn cần chuẩn bị hai chiếc quạt điện và đặt chúng ở hai vị trí đối diện nhau trong phòng. Chiếc quạt thứ nhất đặt gần cửa sổ hoặc cửa chính, hướng mặt ra ngoài để làm nhiệm vụ "đẩy" khí nóng ra khỏi phòng. Chiếc quạt thứ hai đặt ở góc đối diện, hướng luồng gió vào trong phòng để "kéo" và phân phối lại luồng khí mát.

Bật 2 quạt đối diện nhau giúp khí nóng lưu thông. (Ảnh: Nestinsmall)

Sự kết hợp nhịp nhàng này tạo ra một vòng tuần hoàn không khí liên tục, liên tục làm mới bầu không khí bên trong và ngăn chặn hiện tượng om nhiệt ở các góc khuất.

Đừng quên vệ sinh quạt điện

Một yếu tố cực kỳ quan trọng nhưng lại thường bị bỏ qua chính là trạng thái cơ học của chiếc quạt. Sau một thời gian dài sử dụng liên tục trong mùa hè, bụi bẩn và xơ vải sẽ bám dày đặc vào lồng quạt, cánh quạt, đồng thời trục quay bị khô dầu do nhiệt độ cao.

Khi quạt bị bám bẩn, ma sát không khí tăng lên khiến lượng gió sinh ra bị giảm sút rõ rệt, đồng thời động cơ phải hoạt động nặng tải hơn, sinh ra nhiều nhiệt lượng hơn và tỏa ngược lại vào phòng.

Thường xuyên vệ sinh giúp quạt điện mát mẻ, sạch sẽ hơn. (Ảnh: Week)

Chính vì vậy, việc duy trì thói quen lau chùi cánh quạt và lồng quạt định kỳ mỗi tuần một lần là vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó, bạn hãy nhỏ từ 2 đến 3 giọt dầu máy chuyên dụng vào trục cốt phía sau động cơ để đảm bảo quạt luôn vận hành êm ái.

Một chiếc quạt sạch sẽ, chạy trơn tru không chỉ giúp luồng gió thổi ra mạnh, sạch và mát hơn mà còn giúp tiết kiệm điện năng đáng kể, đồng thời kéo dài tuổi thọ cho thiết bị trong suốt mùa nắng nóng.