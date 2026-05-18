Giá xăng dầu hôm nay 18/5: Tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà tăng sau những tuyên bố cứng rắn từ lãnh đạo Mỹ và Iran, làm suy giảm kỳ vọng về một thỏa thuận nhằm khai thông eo biển Hormuz.

Giới chuyên gia cho rằng, đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Dù lệnh ngừng bắn vẫn đang được duy trì, nhưng hy vọng về việc sớm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang dần tan biến.

Giá dầu thế giới hôm nay chưa ngừng đà tăng. (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo các chuyên gia phân tích cao cấp, thế giới đang tiêu thụ nguồn dầu dự phòng với tốc độ rất nhanh. Việc xả kho dự trữ chiến lược và cắt giảm nhu cầu chỉ giúp tránh được cú sốc tức thời, nhưng dư địa an toàn đang nhanh chóng thu hẹp.

Nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa trong thời gian dài, thị trường dầu sẽ ngày càng thắt chặt, nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu tinh chế gia tăng và giá dầu có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng tới.

Ngoài ra, giá dầu tăng còn do tác động từ các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu của Nga, bên cạnh việc Mỹ - Trung gặp gỡ nhưng chưa tạo được bước tiến đáng kể trong mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h chiều 14/5, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 656 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 23.134 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 276 đồng/lít, không cao hơn 24.078 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 27.226 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 587 đồng/kg, không cao hơn 20.585 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.