Ngày đầu mua vàng theo quy định mới, nhiều khách phải lấy tiền nộp vào tài khoản

Khách xếp hàng chờ mua vàng sáng 10/10.

Theo quy định mới, các giao dịch mua bán vàng từ 20 triệu đồng/ngày trở lên phải thanh toán qua chuyển khoản từ tài khoản cá nhân của khách hàng đến tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng và phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải công khai giá mua bán, lưu trữ thông tin khách hàng (bao gồm thông tin căn cước công dân và mã số thuế), giá trị giao dịch, đồng thời kết nối và cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.

Ghi nhận trong sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng tại Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI...đều đã áp dụng quy định thanh toán mới và thông báo đến toàn thể khách hàng. Người quản lý của một cửa hàng vàng trên đường Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng) cho biết các khách hàng đều phải tuân thủ quy định mới và tài khoản thực hiện chuyển khoản phải là tài khoản chính chủ của khách hàng.

"Thực tế đây chỉ là một giao dịch chuyển khoản bình thường nên không có gì trở ngại quá trình giao dịch. Quy định mới cũng không tạo thêm gánh nặng cho khách hàng vì việc xác thực đã được thực hiện qua hệ thống ngân hàng", người này nói.

Với những khách hàng không đủ tiền trong tài khoản, nhân viên sẽ hướng dẫn khách ra ngân hàng gần nhất để nộp tiền. Theo khảo sát của PV, nhiều khách sáng nay đã phải mang tiền ra ngân hàng nhập vào tài khoản để mua vàng với số lượng lớn.

Tuy vậy, hầu hết các khách hàng khi đến mua vàng, dù với số lượng nhỏ, cũng ưu tiên hình thức chuyển khoản do tính tiện lợi, nhanh chóng. "Việc giao dịch bằng tài khoản ngân hàng giờ cũng trở nên quen thuộc. Không chỉ vàng mà khi đi mua các đồ vật khác có giá trị cao như máy tính, điện thoại...tôi cũng đều sử dụng hình thức thanh toán chuyển khoản", anh Hoài Nam (phường Hai Bà Trưng) nói.

Một số khách hàng khác thì bày tỏ vẫn thích thanh toán bằng tiền mặt do từng gặp trục trặc với tài khoản ngân hàng. Nhưng nếu đã có quy định thì sẵn sàng tuân thủ theo đúng pháp luật.

Xếp hàng chờ mua vàng từ 4h sáng

Cũng theo ghi nhận trên phố Trần Nhân Tông, rất nhiều người dân đã xếp hàng từ sáng sớm để chờ tới lượt mua vàng, dù trong nhiều ngày qua cửa hàng chỉ bán ra "nhỏ giọt" 1 - 2 chỉ vàng cho mỗi người.

Khoảng 8h, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu bắt đầu phát số thứ tự cho khách, nhưng đến 10h, cửa hàng này lại bất ngờ thông báo "không bán vàng trong buổi sáng".

"Tôi đến đây từ 4h, chờ đến 8h mới lấy được số thứ tự. Nhân viên cho biết sẽ bán cho mỗi người 2 chỉ vàng và dặn chờ tới lượt. Tuy nhiên đến bây giờ lại có sự thay đổi, có thể phải đến chiều mới mua được vàng", bà Nguyễn Thị Thắm (phường Hai Bà Trưng) nói.

Cũng có mặt tại đây từ 6h, ông Nguyễn Xuân Thịnh (phường Hai Bà Trưng) cho biết dự định mua 1 chỉ vàng nhẫn làm quà cưới. Nhưng đến khoảng 10h, ông Thịnh cũng phải thất vọng ra về vì cửa hàng thông báo không bán ra.

Rất đông khách đến mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu sáng 10/10.

Dòng người xếp hàng dài, chen nhau không một chỗ trống.

Nhiều khách cho biết đã đứng chờ từ 4h sáng.

Cửa hàng Phú Quý cũng thông báo tạm hết vàng.

Không ít khách thất vọng khi phải chờ quá lâu mà cửa hàng vẫn chưa mở bán vàng.

Được phát số thứ tự nhưng vị khách này cũng phải ra về do cửa hàng thông báo tạm không bán vàng trong buổi sáng.

Nhân viên cửa hàng vàng liên tục giải thích, thông báo cho khách hàng đến hỏi mua vàng.

Giá vàng trong nước sáng nay đã giảm mạnh theo đà lao dốc của thế giới. Lúc 14h, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 139,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng/lượng so với đầu ngày.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136,2 - 138,9 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng.

Phân tích về diễn biến giá vàng trong nước, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, ngân hàng cho biết hôm nay là ngày đầu tiên nghị định 232 có hiệu lực song thị trường chưa có chuyển biến, nguồn cung còn hạn chế nên giá vàng tuy đã giảm nhiệt nhưng vẫn đang ở mức rất cao.

"Hôm nay nghị định 232 đã có hiệu lực song tôi cho rằng cần thời gian để thị trường hấp thu và có những chuyển biến rõ rệt, có thể chúng ta phải chờ khoảng 2 tuần đến 1 tháng tới, lúc đó rất có khả năng giá vàng trong nước sẽ điều chỉnh giảm", TS Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

Trong bối cảnh này, theo ông Hiếu, nhà đầu tư trong nước hiện tại cần tránh tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO), tránh dao động tâm lý bởi những người xung quanh. Ngoài ra, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ tin tức thị trường trên thế giới cũng như trong nước, đồng thời phân bổ vốn hợp lý, tránh "bỏ trứng vào một giỏ".

"Đặc biệt, người mua không nên có tâm lý lướt sóng, ăn xổi, muốn mua vàng để có lời nhanh. Quan trọng hơn, tuyệt đối không vay mượn để đầu tư vàng bởi giá vàng có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào", TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh.

Cũng từng cảnh báo về việc "mua đuổi" vàng khi giá trên đỉnh, chuyên gia Trần Duy Phương cho rằng rủi ro thứ nhất là giá vàng trong nước đang cao hơn vàng thế giới rất nhiều. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng đang trong vùng đỉnh cao và sẽ có khả năng sớm điều chỉnh. “Giá vàng đã tăng quá cao và quá nhanh nên chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh giảm. Điều này sẽ khiến giá trong nước cũng đảo chiều theo”, ông Trần Duy Phương dự báo.

Rủi ro tiếp theo là Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ có sự kiểm soát kỹ nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, tuyệt đối không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến giá vàng thời gian tới.

“Thời gian tới, Nghị định 232 của Chính phủ sẽ tác động đến thị trường vàng. Đặc biệt là sự chỉ đạo của Thủ tướng trong việc chỉ đạo kiểm tra, thanh tra để chấn chỉnh lại thị trường vàng, ngăn chặn tình trạng đầu cơ nếu có. Những yếu tố trên sẽ khiến giá vàng tháng 10 có thể giảm mạnh. Vì thế việc đầu tư vàng thời điểm này nguy cơ đối diện rất nhiều rủi ro”, ông Phương nhấn mạnh.