Ngày đầu đi làm sau lễ 2/9, giao thông cửa ngõ TP.HCM ùn tắc kéo dài

(VTC News) -

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khoảng 7h sáng 3/9, dòng xe trên Quốc lộ 13 kéo dài cả cây số, di chuyển chậm chạp để qua cầu. Tại ngã tư Bình Triệu, tình trạng xung đột giao thông trở nên căng thẳng khi dòng xe từ Quốc lộ 13 chen chúc lên cầu gặp phương tiện từ đường Phạm Văn Đồng đổ xuống.

Trước đó, cuối tháng 8, cầu Bình Triệu 1 tạm ngưng cho ô tô lưu thông để phục vụ dự án nâng tĩnh không. Toàn bộ xe được dồn sang cầu Bình Triệu 2, vốn chỉ có 4 làn. Hiện tại, một làn rộng 3,5m được bố trí cho xe từ trung tâm ra ngã tư Bình Triệu, phần đường còn lại dành cho dòng xe vào nội đô bị thu hẹp, tạo áp lực rất lớn trong giờ cao điểm.

Dòng xe chật kín, ún ứ nghiêm trọng trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ 2/9.

Anh Hoàng Tùng (30 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) cho biết, mọi ngày đi làm chỉ mất khoảng 40 phút, nhưng sáng nay hơn 30 phút vẫn chưa vượt qua được cầu Bình Triệu 2. “Dòng xe nhích từng chút một, ai cũng mệt mỏi”, anh Tùng cho biết.

Người dân chen chúc di chuyển chậm tại hướng lên cầu Bình Triệu 2.

Chị Lê Thị Mai (35 tuổi, ngụ phường Tam Bình) cho hay dù đã chủ động đi làm sớm hơn 30 phút nhưng vẫn bị kẹt cứng. “Tuyến đường qua cầu Bình Triệu vốn là điểm nóng ùn tắc nhiều năm nay. Giờ cầu Bình Triệu 1 đang tạm cấm ô tô để sửa chữa, tất cả xe dồn sang cầu Bình Triệu 2 khiến tình hình ngày càng nghiêm trọng. Người dân chỉ mong dự án sớm hoàn thành để đi lại bớt khổ”, chị Mai nói.

Dòng xe ken đặc kéo dài trên Quốc lộ 13 hướng về cầu Bình Triệu 2.

Trước tình trạng kẹt xe kéo dài, nhiều người dân buộc phải đổi hướng, đi vòng qua ngã tư Phạm Văn Đồng – Nguyễn Xí để vào trung tâm. Tuy nhiên, lượng phương tiện dồn về quá lớn khiến khu vực này cũng nhanh chóng ùn ứ, cầu Bình Lợi tắc nghẽn kéo dài.

Trước đó, để hạn chế ùn tắc và đảm bảo hành trình trở lại TP.HCM an toàn, thuận lợi, PC08 khuyến cáo người dân chủ động chọn khung giờ phù hợp và tham khảo các lộ trình thay thế sau:

Hướng Đông (Đồng Nai - Bà Rịa-Vũng Tàu cũ → TP.HCM)

Từ phường Vũng Tàu, Bà Rịa đi TP.HCM (khu vực trung tâm):

Lộ trình 1: Quốc lộ 51 → Võ Nguyên Giáp (Biên Hòa) → Quốc lộ 1K → TP.HCM (qua cầu Đồng Nai).

Lộ trình 2: Quốc lộ 51 → Quốc lộ 56 (Long Khánh) → Quốc lộ 1 (Dầu Giây) → TP.HCM (tránh cao tốc Long Thành - Dầu Giây).

Lộ trình 3: Vũng Tàu / Long Thành → Nhơn Trạch → Cầu Nhơn Trạch → Vành đai 3 → nút giao cao tốc HLD → TP.HCM.

Bến tàu cao tốc Vũng Tàu - TP.HCM: từ bến tàu Vũng Tàu (1A Trần Phú) đến bến Bạch Đằng (10B Tôn Đức Thắng, TP.HCM).

Bến phà Vũng Tàu - Cần Giờ: từ phà Vũng Tàu → Tắc Xuất → Lương Văn Nho → Rừng Sác → phà Bình Khánh.

Từ Đồng Nai (Biên Hòa cũ, Trảng Bom cũ, Long Khánh cũ) đi TP.HCM:

Lộ trình 1: Quốc lộ 1A → cầu Đồng Nai → Xa lộ Hà Nội → Thủ Đức.

Lộ trình 2: Quốc lộ 56 → Quốc lộ 1 (Dầu Giây) → ngã tư Vũng Tàu → Quốc lộ 1K → TP.HCM (tránh cao tốc).

Hướng Bắc (Bình Dương cũ - Bình Phước cũ → TP.HCM)

Từ Bình Dương cũ:

Lộ trình 1: ĐT743 → Mỹ Phước - Tân Vạn → cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (qua An Phú) → TP.HCM.

Lộ trình 2: ĐT743 → Quốc lộ 1 (ngã tư Sóng Thần) → Phạm Văn Đồng → TP.HCM (tránh cầu Bình Triệu).

Từ Bình Phước cũ:

Lộ trình 1: Quốc lộ 14 → thị xã Bến Cát → Mỹ Phước – Tân Vạn → Quốc lộ 1 → TP.HCM.

Lộ trình 2: Quốc lộ 13 → Thủ Dầu Một → ngã tư Sở Sao → Quốc lộ 1K (qua Đồng Nai) → TP.HCM (giảm tải cầu Bình Triệu).

Hướng Nam (các tỉnh miền Tây → TP.HCM)

Lộ trình 1: Quốc lộ 60 → cầu Rạch Miễu → Quốc lộ 1 (Tiền Giang cũ) → cao tốc Trung Lương - TP.HCM → nút giao Chợ Đệm → TP.HCM.

Lộ trình 2: Quốc lộ 60 → cầu Cổ Chiên → Quốc lộ 53 → Quốc lộ 1 (Vĩnh Long cũ) → cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương → TP.HCM.

Cũng theo PC08, việc lựa chọn lộ trình hợp lý không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian di chuyển, đảm bảo an toàn mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống giao thông đô thị sau kỳ nghỉ lễ.