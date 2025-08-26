Ngành học giữ ngôi đầu điểm chuẩn tại trường top, vượt cả Y khoa

(VTC News) -

Năm nay, ngành Tâm lý học dẫn đầu điểm chuẩn trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) với 29 điểm, vượt điểm chuẩn ngành Quan hệ công chúng và Báo chí - hai ngành hot tại trường. Muốn trúng tuyển vào ngành này, thí sinh cần đạt gần 9,7 điểm/môn.

Tương tự, điểm chuẩn trường Đại học Y Hà Nội cao nhất ở ngành Tâm lý học, tổ hợp khối C00 (Văn, Sử, Địa) với 28,7 điểm, vượt cả ngành Y khoa với 28,13 điểm.

Tại trường Đại học Mở TP.HCM, ngành Tâm lý học giữ ngôi đầu điểm chuẩn với mức 24 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, vượt qua nhiều ngành chủ lực của trường như Marketing, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế... Với phương thức xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn cao nhất là 870, vẫn thuộc về ngành Tâm lý học.

Tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM, trừ một số ngành đào tạo sư phạm, Tâm lý học có điểm chuẩn lên đến 28 điểm, bỏ xa các ngành còn lại.

Tâm lý học là ngành học có điểm chuẩn dẫn đầu tại nhiều trường đại học trong mùa tuyển sinh 2025. (Ảnh minh hoạ)

Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu tâm trí và hành vi, cụ thể ở đây là ý chí, cảm xúc, nhận thức và hành động của mỗi con người. Đồng thời, ngành học này còn quan sát cả yếu tố tác động lên hành vi và tinh thần của con người. Sau khi tốt nghiệp ngành tâm lý học, sinh viên có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau với cơ hội việc làm rộng mở như: Điều trị tâm lý, tham vấn tâm lý học đường, nghiên cứu tâm lý.

Hiện nhiều trường đại học trên cả nước đào tạo ngành Tâm lý học với chỉ tiêu tuyển sinh cao. Tuỳ trường, nhiều tổ hợp được sử dụng xét tuyển cho ngành Tâm lý học như C00, B00, D01, D14, A01, A00…

Từ ngày 25/8 đến trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ. Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị huỷ kết quả.

Sau khi xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ, thí sinh cần theo dõi kế hoạch của trường mà mình trúng tuyển để hoàn thiện thủ tục.

Các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc gửi email, số điện thoại, giấy báo... Nhiều trường sẽ có thêm bước nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường và đón sinh viên trực tiếp ngay sau đó.

Các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung nhiều đợt, kéo dài đến tháng 12. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào. Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.