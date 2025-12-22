UBND TP Đà Nẵng mới đây đã công bố danh sách 10 tổ chức đầu tiên trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Đáng chú ý, danh sách này chỉ có một ngân hàng thương mại, còn lại là các tổ chức tài chính, fintech và công ty công nghệ.

Cụ thể, có 9 tổ chức, định chế tài chính gồm: Công ty TNHH MTV Makara Capital Vietnam Holdings; Công ty TNHH APEX VIETNAM IFC SERVICES; Công ty TNHH Bybit Technology Vietnam; Công ty CP DTC pay Vietnam; VALVERDE INVESTMENT PARTNERS PTE. LTD; Công ty TNHH MTV 9PAY; Công ty TNHH Da Nang Fintech Lab; Công ty TNHH MTV SIGLAW IFC; CTCP Verichains Solutions.

Đặc biệt, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là thành viên ngân hàng duy nhất trong danh sách. Theo đó, Vietcombank cũng trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế.

Vietcombank là ngân hàng Việt Nam đầu tiên tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế. (Ảnh: Nam Khánh).

Lãnh đạo thành phố cho biết Đà Nẵng cũng đã nhận được phản hồi tích cực từ gần 70 thư mời quan tâm đăng ký trở thành thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Đồng thời, thành phố đã ký kết hơn 20 biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, tư vấn, truyền thông, kết nối, xúc tiến đầu tư và phát triển sản phẩm.

Trong số này, một số tổ chức lớn đã ký kết biên bản hợp tác với thành phố Đà Nẵng, gồm: Binance, Tether, Bybit, Abu Dhabi Global Market, DTCpay, APEX Group, Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ, Frankfurt Main Finance…

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết thành phố sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành, niêm yết đầy đủ quy chế vận hành, quy trình phối hợp và phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, hoàn thiện bộ tiêu chí nhà đầu tư chiến lược.

Triển khai cơ chế một cửa - một đầu mối, bảo đảm các thủ tục liên quan đến đầu tư, tài chính, xuất nhập cảnh, lưu trú… cho nhà đầu tư, chuyên gia, khách hàng quốc tế được xử lý tập trung, minh bạch, lấy thời gian xử lý công việc, chi phí tuân thủ và mức độ hài lòng của nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả.

Cùng với đó, thành phố sẽ tổ chức các mô hình thử nghiệm có kiểm soát, tập trung vào các lĩnh vực mà Đà Nẵng nhận được nhiều sự quan tâm như fintech, tài chính xanh, tài trợ chuỗi cung ứng và các mô hình tài chính số gắn với tài sản thực, gắn hoạt động của Trung tâm Tài chính với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, khu vực đặc biệt là chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng.

“Đà Nẵng nhận thức rõ rằng uy tín của Trung tâm Tài chính quốc tế phụ thuộc rất lớn vào việc tuân thủ các chuẩn mực về phòng chống rửa tiền, quản trị rủi ro, minh bạch tài chính và giải quyết tranh chấp. Thành phố cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Trung ương để triển khai đồng bộ nội dung này, đảm bảo sự thuận lợi cho nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp”, ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.