Neymar đáp trả nhà khoa học dự đoán Brazil thua Nhật Bản

(VTC News) -

Sáng 30/6 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Brazil vượt qua Nhật Bản với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng ở phút 90+5 của Gabriel Martinelli. Nhật Bản vươn lên dẫn trước trong hiệp một trước khi Brazil lật ngược tình thế bằng các pha lập công của Casemiro và Martinelli ở nửa sau của trận đấu.

Ngay khi đội nhà giành chiến thắng, tiền đạo Neymar - dự bị cả trận và không vào sân phút nào - đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội X (Twitter): "Ngài Joachim Klement, mong ngày hãy cố gắng hơn nữa ở World Cup tiếp theo".

Neymar tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhân vật mà Neymar nhắc tới - ông Joachim Klement - là nhà kinh tế học nổi tiếng ở Đức. Vị này còn được gọi với biệt danh "bậc thầy của các kì World Cup". Ông Klement gây sốt trên truyền thông Brazil khi dự đoán - dựa trên thuật toán do chính ông nghiên cứu - rằng Selecao sẽ bị Nhật Bản loại khỏi World Cup 2026 ở vòng 1/16.

Ở World Cup 2026, ông Joachim Klement dự đoán sai không ít trận đấu dù vẫn áp dụng mô hình toán học do mình sáng tạo ra. Đầu tiên, nhà kinh tế này đoán Hàn Quốc và Cộng hòa Séc là hai đội vào vòng 1/16 ở bảng A. Cuối cùng, đây chính là hai đội bị loại. Ông cũng dự đoán Qatar xếp thứ hai bảng B nhưng rồi đại diện châu Á chỉ có 1 điểm. ông Klement tin Đức sẽ gặp Mỹ ở vòng 1/32 nhưng Paraguay mới là đối thủ của "Cỗ xe tăng".

Video: Bàn thắng quyết định giúp Brazil thắng Nhật Bản 2-1

Không phải ngẫu nhiên mà nhà kinh tế người Đức trở nên nổi tiếng. Ông xây dựng một mô hình toán học dự đoán nhà vô địch ở các kì World Cup dựa trên dữ liệu ở nhiều khía cạnh. Ban đầu, mô hình này được ông tạo ra chỉ để trêu chọc các đồng nghiệp. Tuy nhiên, nhà kinh tế học người Đức bất ngờ trở nên nổi tienegts khi mô hình của ông dự đoán đúng cả 3 nhà vô địch World Cup gần nhất.