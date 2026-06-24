Trực tiếp bóng đá Scotland vs Brazil 5h ngày 25/6, bảng C World Cup 2026

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Scotland và Brazil bắt đầu lúc 5h ngày 25/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Scotland vs Brazil mới nhất tại đây.

Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Scotland và Brazil được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 3h30 ngày 25/6 theo giờ Việt Nam).

Thông tin trận Scotland đấu với Brazil (5h ngày 25/6)

Scotland gặp Brazil ở lượt cuối bảng C World Cup 2026 trên sân Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Mỹ. Trong hệ thống sân World Cup 2026, địa điểm này mang tên Miami Stadium. Trọng tài chính là ông César Arturo Ramos, người Mexico.

Trước trận này, Brazil có 4 điểm, bằng điểm Morocco nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Scotland có 3 điểm, còn Haiti chưa có điểm. Trận còn lại của bảng C là Morocco vs Haiti, diễn ra cùng giờ.

Brazil cần chiến thắng để đảm bảo ngôi đầu bảng. (Ảnh: Reuterse)

Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, Brazil có 69,6% khả năng thắng sau 25.000 mô phỏng trước trận. Scotland có 12,2% khả năng thắng, còn tỷ lệ hòa là 18,2%.

Scotland chưa từng thắng Brazil trong 10 lần đối đầu, hòa 2 và thua 8. Hai đội từng gặp nhau 4 lần tại World Cup. Sau trận hòa 0-0 năm 1974, Brazil thắng Scotland 4-1 năm 1982, 1-0 năm 1990 và 2-1 năm 1998.

Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Scotland vs Brazil trên VTV3, VTV6.