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World Cup 2026: Neymar tái xuất, cầu trường 'bùng nổ'
(VTC News) -
Ngay khi tên Neymar được xướng lên, cả sân vận động như bùng nổ, người hâm mộ Brazil đồng loạt đứng dậy, hô vang tên anh trong sự chờ đợi và xúc động.
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